Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

Alerta naranja en Formosa y Chaco

El oeste de Formosa y el centro de Chaco se encuentran bajo alerta meteorológica nivel naranja por el mismo motivo. De acuerdo con el SMN, el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, las cuales llegarían al mediodía de hoy. "Las mismas podrán provocar principalmente actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", explicaron desde el SMN.