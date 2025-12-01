Secciones
SociedadActualidad

Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

El comienzo del último mes del año estará marcado por fenómenos meteorológicos intensos.

Alerta meteorológica en Tucumán y otras 10 provincias. Alerta meteorológica en Tucumán y otras 10 provincias.
Hace 6 Hs

Después de un fin de semana de alertas en la mayor parte del país, los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se concentraron en las provincias del norte y el centro del país, que hoy se encuentran bajo amenaza por tormentas intensas en el inicio del último mes del año.

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico dio aviso de que 11 provincias se encuentran bajo alerta meteorológica de distintos niveles. Gran parte de Tucumán, Jujuy, una porción de Sanlta y Catamarca, parte de Santiago del Estero, la totalidad de Formosa y Chaco, así como Corrientes y Misiones, así como la región más cercana a la costa de Buenos Aires se encuentran bajo aviso amarillo.

Alerta naranja en Formosa y Chaco

El oeste de Formosa y el centro de Chaco se encuentran bajo alerta meteorológica nivel naranja por el mismo motivo. De acuerdo con el SMN, el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, las cuales llegarían al mediodía de hoy. "Las mismas podrán provocar principalmente actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", explicaron desde el SMN.

Tucumán y otras 10 provincias bajo alerta amarilla

Mientras que el resto de provincias se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla. En el caso de Tucumán las tormentas se extenderían todo el día en localidades como Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca ,Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.

De acuerdo con el SMN, "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y principalmente abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Recomendaciones ante los fenómenos adversos

Desde la entidad climática proporcionaron algunas recomendaciones para proteger la integridad física y los bienes materiales.

Alerta naranja:

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a
pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Alerta amarilla:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

Casi todo el país está en alerta por tormentas fuertes: ¿habrá descenso de temperatura?

Casi todo el país está en alerta por tormentas fuertes: ¿habrá descenso de temperatura?

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Sigue la alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo en varias zonas para este viernes

Sigue la alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo en varias zonas para este viernes

AlertAR: cómo será la nueva aplicación que envía avisos de emergencia al instante

AlertAR: cómo será la nueva aplicación que envía avisos de emergencia al instante

Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

Rosalía reveló que padece un trastorno neurológico y asesgura que no quiere medicarse

Rosalía reveló que padece un trastorno neurológico y asesgura que no quiere medicarse

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Comentarios