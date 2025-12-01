El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El SMN pronostica para el martes nuevas lluvias y tormentas, que llevarán la máxima a caer hasta los 23 °C. La mínima sería de 19 °C. A partir del miércoles la temperatura volvería a subir y superaría los 30 °C el resto de la semana, con jornadas nubosas y marcadas por una elevada humedad.