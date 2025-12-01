Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

La mínima fue de 21 °C. El cielo estará nublado. Anuncian tormentas por la tarde. El pronóstico.

TODO EL DÍA. El pronóstico anticipa precipitaciones y tormentas de diferentes intensidades. TODO EL DÍA. El pronóstico anticipa precipitaciones y tormentas de diferentes intensidades. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 5 Hs

Luego de una semana de mucho calor, el ingreso de un frente lluvioso provocaría un marcado descenso de la temperatura durante las próximas 48 horas. Así lo anticipa el pronóstico, que para hoy anuncia una máxima de 26 °C, sensiblemente inferior a la registrada durante el pasado fin de semana. 

La mañana del lunes comenzó con mucha nubosidad, algunas precipitacions débiles y una temperatura mínima de 21 °C. La humedad fue del 95% y la visibilidad estuvo reducida a poco más de cinco kilómetros. Los vientos fueron suaves del sector sur. 

Hacia el mediodía, el cielo continuaría cubierto y las precipitaciones continuarían con diferente intensidad. La temperatura rondaría los 23 °C, mientras que la humedad trepará al 90%.

La temperatura máxima se alcanzará durante la tarde y, de acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llegaría a 26 °C. El cielo continuará cubierto y se esperan algunas de las tormentas más fuertes de la jornada. 

Por la noche el pronóstico anticipa tormentas aisladas y el descenso de la temperatura hasta los 21 °C. La humedad se mantendrá en un 95% y los vientos serán suaves del sudoeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El SMN pronostica para el martes nuevas lluvias y tormentas, que llevarán la máxima a caer hasta los 23 °C. La mínima sería de 19 °C. A partir del miércoles la temperatura volvería a subir y superaría los 30 °C el resto de la semana, con jornadas nubosas y marcadas por una elevada humedad. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan JavierOla de calor
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

La Maipú es la calle céntrica más peligrosa para los peatones: ¿semipeatonal será la solución definitiva?

La Maipú es la calle céntrica más peligrosa para los peatones: ¿semipeatonal será la solución definitiva?

Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

Tuqui 10: cómo quedó el pozo millonario en el sorteo de este domingo 30 de noviembre

Tuqui 10: cómo quedó el pozo millonario en el sorteo de este domingo 30 de noviembre

“Plogging” en el parque 9 de Julio: correr, limpiar y cuidar la ciudad

“Plogging” en el parque 9 de Julio: correr, limpiar y cuidar la ciudad

Un antiguo ramal ferroviario de Concepción es ahora un paseo

Un antiguo ramal ferroviario de Concepción es ahora un paseo

Comentarios