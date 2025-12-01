El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

Luego de una semana de mucho calor, el ingreso de un frente lluvioso provocaría un marcado descenso de la temperatura durante las próximas 48 horas. Así lo anticipa el pronóstico, que para hoy anuncia una máxima de 26 °C, sensiblemente inferior a la registrada durante el pasado fin de semana.
La mañana del lunes comenzó con mucha nubosidad, algunas precipitacions débiles y una temperatura mínima de 21 °C. La humedad fue del 95% y la visibilidad estuvo reducida a poco más de cinco kilómetros. Los vientos fueron suaves del sector sur.
Hacia el mediodía, el cielo continuaría cubierto y las precipitaciones continuarían con diferente intensidad. La temperatura rondaría los 23 °C, mientras que la humedad trepará al 90%.
La temperatura máxima se alcanzará durante la tarde y, de acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llegaría a 26 °C. El cielo continuará cubierto y se esperan algunas de las tormentas más fuertes de la jornada.
Por la noche el pronóstico anticipa tormentas aisladas y el descenso de la temperatura hasta los 21 °C. La humedad se mantendrá en un 95% y los vientos serán suaves del sudoeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El SMN pronostica para el martes nuevas lluvias y tormentas, que llevarán la máxima a caer hasta los 23 °C. La mínima sería de 19 °C. A partir del miércoles la temperatura volvería a subir y superaría los 30 °C el resto de la semana, con jornadas nubosas y marcadas por una elevada humedad.