Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó con fuerza el tamaño y el costo político de la Legislatura provincial, advirtiendo que “Tucumán no puede seguir teniendo la legislatura más cara del país” ni sostener una estructura que consume “el 4% del presupuesto provincial”.
“¿Cómo puede ser que haya legisladores con entre 70 y 100 asesores? ¿Quién paga ese despropósito? Lo paga el tucumano que está cansado de mantener una política gigantesca e ineficiente”, advirtió el ex ministro de Interior de la Nación.
En este sentido, recordó que La Libertad Avanza Tucumán ya tiene definido como punto de su propuesta partidaria la reducción drástica del gasto político. Dentro de esa plataforma se prevén dos puntos básicos: un máximo de 4 asesores por legislador; y la creación de “un único equipo técnico especializado por área, profesional, moderno y común a todos los legisladores, que reemplazará las estructuras sobredimensionadas actuales”.
Bajar el costo político
Catalán explicó que el objetivo es doble: “bajar el costo político y mejorar la calidad institucional, terminando con un sistema que durante años drenó recursos públicos sin control ni resultados”. “En Tucumán hay que bajar el costo político ya. No podemos seguir sosteniendo estructuras gigantescas que sólo sirven para mantener privilegios. La política tiene que ajustarse, como lo está haciendo la gente”, añadió.
Días atrás, Catalán había instado a la dirigencia local a encarar “una reforma electoral profunda” y había expresado que recuperar el orden institucional es “el puntapié inicial” para reactivar la fuerza productiva de la provincia. “Las instituciones, pero sobre todo la política en Tucumán, tienen que empezar a dar respuesta a los tucumanos desde nuestra perspectiva. Tucumán perdió mucho terreno en las últimas décadas y eso afectó su participación económica y productiva en la región y en el país”, había dicho Catalán.