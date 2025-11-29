Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Días atrás, Catalán había instado a la dirigencia local a encarar “una reforma electoral profunda” y había expresado que recuperar el orden institucional es “el puntapié inicial” para reactivar la fuerza productiva de la provincia. “Las instituciones, pero sobre todo la política en Tucumán, tienen que empezar a dar respuesta a los tucumanos desde nuestra perspectiva. Tucumán perdió mucho terreno en las últimas décadas y eso afectó su participación económica y productiva en la región y en el país”, había dicho Catalán.