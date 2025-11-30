Electricidad en Marte: la NASA detectó la primera evidencia de rayos en el planeta rojo

Lo que el róver captó fueron descargas que los científicos bautizaron como "mini-rayos". Este fenómeno está directamente vinculado a los torbellinos de polvo que se mueven con frecuencia sobre la superficie marciana. Estos hallazgos son mucho más que una curiosidad científica; tienen "implicaciones directas para la química atmosférica marciana, el clima, la habitabilidad y el futuro de la exploración robótica y humana", según Baptiste Chide, autor principal del estudio publicado en la revista Nature.