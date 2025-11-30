Electricidad en Marte: la NASA detectó la primera evidencia de rayos en el planeta rojo

Marte sigue revelando secretos que podrían reescribir nuestra comprensión de su atmósfera y su potencial futuro. Recientemente, el róver Perseverance de la NASA logró un hallazgo sin precedentes en el planeta rojo: la primera evidencia directa de actividad eléctrica en la atmósfera marciana. Este descubrimiento fue detectado en el cráter Jezero, donde el vehículo robótico opera desde 2021.
Lo que el róver captó fueron descargas que los científicos bautizaron como "mini-rayos". Este fenómeno está directamente vinculado a los torbellinos de polvo que se mueven con frecuencia sobre la superficie marciana. Estos hallazgos son mucho más que una curiosidad científica; tienen "implicaciones directas para la química atmosférica marciana, el clima, la habitabilidad y el futuro de la exploración robótica y humana", según Baptiste Chide, autor principal del estudio publicado en la revista Nature.
El róver “escuchó” las chispas
Las descargas fueron captadas gracias a la sensibilidad del instrumento SuperCam del Perseverance, que registró mediciones electromagnéticas y grabaciones de audio. Los investigadores analizaron 28 horas de grabaciones obtenidas a lo largo de dos años marcianos, identificando 55 descargas asociadas principalmente con diablos o torbellinos de polvo y frentes de tormentas.
Aunque el fenómeno se conoce popularmente como "rayos en Marte", el coautor Ralph Lorenz aclara que no se trata de la definición común: "No detectamos rayos según la definición común. Era una pequeña chispa, quizá de unos pocos milímetros de longitud, no realmente un rayo. Sonaba como una chispa o un chasquido". Dieciséis de estas descargas ocurrieron durante el encuentro del róver con remolinos de polvo.
Fricción y la electricidad estática
Entonces, ¿cómo se produce esta electricidad en el seco y polvoriento ambiente de Marte? La respuesta es la fricción. Los torbellinos de polvo, que pueden alcanzar vientos de hasta 158 km/h, levantan diminutos granos. La fricción entre estos granos de polvo genera acumulaciones eléctricas que se liberan en forma de arcos de pocos centímetros.
Este fenómeno se denomina triboelectricidad y es totalmente comparable a la electricidad estática que experimentamos en la Tierra. Otro autor del estudio, Franck Montmessin, lo ejemplificó de manera cotidiana: "Pensá en un día soleado y seco cuando caminás sobre una alfombra o una superficie de goma y acercás tu mano a una manija de puerta". Esa pequeña chispa generada es el mismo tipo de descarga electrostática que detectó el SuperCam.
Un riesgo potencial para futuras misiones
Aunque se trata de pequeñas chispas, su existencia es relevante. Baptiste Chide señala que estas descargas eléctricas pueden influir en el transporte de polvo, un proceso clave en el clima marciano. Además, el hallazgo advierte sobre posibles riesgos. Estos eventos "podrían representar un riesgo para el equipo electrónico de las misiones robóticas actuales, e incluso un peligro para los astronautas que algún día exploren el planeta rojo", advierte Chide.
Marte, con su atmósfera "llena de polvo, seca y turbulenta", parecía muy favorable para la electrificación. Gracias a este descubrimiento, el planeta rojo se une a la Tierra, Saturno y Júpiter como los mundos con actividad eléctrica documentada.