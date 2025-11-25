La NASA reveló por fin las imágenes del 3I/ATLAS y mostró la mejor fotografía registrada hasta ahora

La mejor imagen del 3I/ATLAS

La NASA reveló la mejor imagen que se pudo obtener de 3I/ATLAS. Una imagen del cometa captada desde la órbita de Marte con la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA el 2 de octubre de 2025. Aunque no se aprecia una cola clara en sentido opuesto al sol, afirman estar seguros de que se trata de un cometa de origen natural. "Hicimos un esfuerzo para no solo presentar la información si no para que todo el mundo pueda usarla y analizarla también", han declarado en la retransmisión en directo.