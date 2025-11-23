La NASA reveló cuándo podría extinguirse la vida en la Tierra y cuál sería la causa principal

Aunque este final se encuentra muy distante en términos de tiempo, los científicos advierten que ya se perciben señales tempranas del inicio de este proceso. Por ejemplo, en mayo de 2024, la NASA detectó una intensa tormenta solar, la más fuerte en dos décadas, que afectó satélites y comunicaciones en la Tierra. Estos fenómenos solares, junto con las tormentas geomagnéticas, alteran la atmósfera y podrían acelerar la pérdida de oxígeno, además de causar daños a la infraestructura tecnológica y al clima global.