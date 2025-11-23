Secciones
SociedadActualidad

La NASA reveló cuándo podría extinguirse la vida en la Tierra y cuál sería la causa principal

La terrible razón del fin del mundo será imparable por los humanos.

La NASA reveló cuándo podría extinguirse la vida en la Tierra y cuál sería la causa principal
Hace 2 Hs

La NASA publicó un estudio en conjunto con la universidad de Toho, en donde dieron respuesta a la pregunta que aterroriza a la humanidad: cuándo es el fin del mundo. El resultado del estudio reveló que el detonante del apocalipsis no será un asteroide, ni una pandemia global, el que provoque la desaparición de la vida compleja en la Tierra será el Sol.

La NASA compartirá imágenes del cometa 3I/ATLAS tomadas desde naves espaciales y telescopios: cómo seguir el evento en vivo

La NASA compartirá imágenes del cometa 3I/ATLAS tomadas desde naves espaciales y telescopios: cómo seguir el evento en vivo

El terrorífico final tendrá lugar a medida que la gran estrella del universo evolucione, expandiéndose hasta ser una gigante roja. Según indica el estudio, esto incrementará drásticamente la radiación y, a su vez, el calor que esta emita. Como consecuencia los océanos se volatizarán y la superficie terrestre quedará estéril.

¿Cómo descubrieron cuándo será el fin del mundo?

Según los hallazgos de una reciente investigación, la vida en la Tierra concluirá aproximadamente en el año 1.000.002.021. Esto significa que el evento ocurrirá dentro de cerca de mil millones de años. El verdadero detonante de este apocalipsis no será un evento repentino como una guerra nuclear, el impacto de un asteroide o una pandemia global, sino un proceso completamente natural y gradual: la evolución del Sol.

Uno de los cambios más críticos que se espera es la disminución progresiva del oxígeno en la atmósfera terrestre. Este elemento es fundamental para la supervivencia de la vida humana y la gran mayoría de los organismos conocidos. Este proceso natural alterará de manera irreversible el sustento de la vida tal como se conoce actualmente.

¿Cómo se realizó la investigación de la NASA que reveló cuándo será el fin del mundo?

La investigación, liderada por Kazumi Ozaki y Christopher Reinhard, indica que la reducción del oxígeno atmosférico se debe al calentamiento solar. Este calentamiento afectará los procesos naturales del planeta, incluida la fotosíntesis. El impacto directo de esto provocará la desaparición gradual de la vegetación y, consecuentemente, el colapso de los ecosistemas terrestres en su totalidad.

Aunque este final se encuentra muy distante en términos de tiempo, los científicos advierten que ya se perciben señales tempranas del inicio de este proceso. Por ejemplo, en mayo de 2024, la NASA detectó una intensa tormenta solar, la más fuerte en dos décadas, que afectó satélites y comunicaciones en la Tierra. Estos fenómenos solares, junto con las tormentas geomagnéticas, alteran la atmósfera y podrían acelerar la pérdida de oxígeno, además de causar daños a la infraestructura tecnológica y al clima global.

Temas la NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Pronóstico del fin de semana XXL en Tucumán: tormentas, calor y alertas meteorológicas

Pronóstico del fin de semana XXL en Tucumán: tormentas, calor y alertas meteorológicas

¿Hoy es feriado? Por qué este 21 de noviembre es un día extraordinario

¿Hoy es feriado? Por qué este 21 de noviembre es un día extraordinario

Feriado del lunes 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del lunes 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Tiempos de cambio
2

Tiempos de cambio

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
3

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
4

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027
5

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

El boom de la logística en el norte del país
6

El "boom" de la logística en el norte del país

Más Noticias
La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Comentarios