Cocina de verano: tres ensaladas ricas, frescas y nutritivas para días de calor

Menos calorías no es igual a menos opciones de comida e ingredientes y mucho menos es equivalente a menos sabor.

Los amantes de la cocina pueden experimentar con los sabores y texturas de los ingredientes para crear ensaladas excepcionales. Los amantes de la cocina pueden experimentar con los sabores y texturas de los ingredientes para crear ensaladas excepcionales.
28 Noviembre 2025

Llegan los días de calor y los platos más pesados empiezan a dejarse de lado. Aunque muchas personas desconocen el motivo, se trata de una decisión en muchos casos inconsciente pero que busca proteger el cuerpo. Es que en días de calor, es habitual buscar comidas menos calóricas y más livianas. Por eso, estas ensaladas son platos perfectos para esta temporada.

Reducir la ingesta calórica no implica necesariamente dejar de comer saludable. De hecho, lo que los profesionales de la salud recomiendan es incluir en un plato nutrientes de los diferentes grupos alimenticios. Los colores juegan un rol fundamental al momento de servirse un plato, porque muchas veces representan la variedad de nutrientes necesarios para el cuerpo.

Estas ensaladas pueden prepararse en apenas unos minutos porque ninguna de ella lleva cocción. A lo sumo, llevan un promedio de cinco ingredientes, por lo que también resultan económicas. Sus ingredientes pueden cambiarse para prepararla según el gusto de los comensales y se puede jugar con el condimento e incluso agregar algunas semillas o crutones para darles un toque diferente.

Ensalada de fideos integrales

Para esta ensalada ultra colorida necesitarás un tazón con fideos integrales y además algunas verduras o semillas a tu elección. Se recomienda usar zanahoria cruda rallada, medio tomate y media palta en cubos, un huevo y daditos de queso parmesano. Los fideos deben estar fríos para poder agregarlos a las verduras. Se puede condimentar con sal y una cucharada de queso untable. El aceite no será necesario, porque la palta puede reemplazarlo.

Ensalada primavera con atún

La ensalada primavera y todas sus variantes son una opción más que nutritiva para los almuerzos de verano. Esta variante incluye carne de pescado, pero puede reemplazarse por otro ingrediente como los garbanzos o las lentejas. Se necesitará media zanahoria rallada cruda, granos de medio choclo, medio tomate picado en cubos y algunas cucharadas de arroz integral. La cantidad de atún puede variar según qué tanto te guste o qué tanto necesites sus nutrientes. Se puede agregar media lata por plato o una lata entera.

Ensalada a la vinagreta

Para los amantes de los sabores más fuertes, el condimento de una ensalada es la clave. Permite realzar los ingredientes y cambiar completamente el sabor de cada uno de ellos. Esta ensalada lleva una vinagreta que se prepara con el jugo de medio limón, pimienta, sal y un chorrito de aceite de oliva que es más saludable que los de girasol o maíz. La vinagreta se lleva bien con las hojas verdes como la lechuga o la achicoria. También se pueden agregar tomates, cebolla cruda y zanahoria rallada cruda.

