La versión saludable de un manjar: mini muffins de pistacho y yogur griego sin harinas

El pistacho, ese fruto seco de color vibrante, pasó de ser un simple snack a convertirse en el protagonista indiscutible de la repostería saludable. Si sos amante de los sabores dulces, pero buscas una alternativa más equilibrada, una nueva y deliciosa receta ha revolucionado las redes: los mini muffins de pistacho y yogur griego sin harinas.
Este postre saludable es tan sencillo de hacer que lo tendrás listo en tan solo unos minutos, combinando el inconfundible sabor del pistacho con la frescura del yogur griego. La receta, que fue compartida por un usuario de Instagram, es ideal para quienes buscan indulgencia sin culpas.
El oro verde: un aliado para la salud
Los frutos secos son universalmente recomendados por los nutricionistas debido a sus múltiples beneficios, siendo aliados perfectos para cualquier dieta saludable y equilibrada. Dentro de este grupo, el pistacho destaca sobre el resto, no solo por su sabor peculiar, sino por sus capacidades antioxidantes, su alto contenido en proteína y su bajo nivel de grasa.
Los sorprendentes beneficios del pistacho
Una de las propiedades más notables del pistacho es su capacidad para ayudar a regular el nivel de glucosa en sangre después de las comidas (glucemia post-pandrial). Un estudio del Centro de Nutrición Clínica de Toronto publicado en Nature demostró que, aunque el efecto es mínimo cuando se consume solo, sí presenta una actuación clara en la regulación de la respuesta glucémica cuando se ingiere tras comidas con alto contenido en carbohidratos, controlando el paso de azúcar al organismo de manera estricta.
Además, el consumo regular de pistachos colabora en la reducción del riesgo cardiovascular. Investigaciones indican que incluir pistachos en una dieta sana y baja en grasas afecta positivamente el control de la desaturasa y produce un leve descenso en el colesterol LDL (o colesterol "malo"), lo que contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
A esto se suma su alto contenido en fibra. Cuando la fibra llega al intestino, las bacterias actúan sobre ella, transformándola en ácidos grasos como el ácido butírico. Este compuesto ayuda a mantener la salud intestinal y a prevenir patologías inflamatorias como el síndrome del intestino irritable, según verifica un estudio del Departamento de Gastroenterología y Hepatología Universitario en China.
La receta de muffins de pistacho
Con todas esas ventajas resulta ideal preparar este postre compartido por Willy Pascual, el cocinero experto en recetas saludables (@recetasdewilly en Instagram). Además de agregar los pistachos, este postre no lleva ningún tipo de harinas ni azúcar.
Ingredientes:
- 2 botes de yogur griego de 125 gr
- 2 huevos
- 50 g de sirope de agave
- 100 g de pistachos
- 1/2 cucharadita (cdta) de vainilla líquida
- 5 g de levadura en polvo
Receta paso a paso:
1. En un recipiente, mezclá el yogur, los huevos, el sirope de agave, los pistachos, la vainilla y la levadura. Batí bien hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Vertí la preparación en recipientes individuales (como moldes de muffins) forrados con papel vegetal.
3. A cocinar: Si usas airfryer, cociná por 12 minutos a 180 grados. Si usas el horno convencional, cociná por 20 minutos a 180 grados.
4. Dejá enfriar, decorá con pistachos troceados ¡y listo para disfrutar!.