Secciones
SociedadSalud

La versión saludable de un manjar: mini muffins de pistacho y yogur griego sin harinas

En pocos minutos podés preparar un postre saludable, bajo en carbohidratos y azúcar con un fruto seco que es tendencia.

El postre que es un manjar y además es bajo en calorías. El postre que es un manjar y además es bajo en calorías.
Hace 2 Hs

El pistacho, ese fruto seco de color vibrante, pasó de ser un simple snack a convertirse en el protagonista indiscutible de la repostería saludable. Si sos amante de los sabores dulces, pero buscas una alternativa más equilibrada, una nueva y deliciosa receta ha revolucionado las redes: los mini muffins de pistacho y yogur griego sin harinas.

Cómo hacer la mayonesa viral sin aceite: la receta con huevo duro en solo dos pasos

Cómo hacer la mayonesa viral sin aceite: la receta con huevo duro en solo dos pasos

Este postre saludable es tan sencillo de hacer que lo tendrás listo en tan solo unos minutos, combinando el inconfundible sabor del pistacho con la frescura del yogur griego. La receta, que fue compartida por un usuario de Instagram, es ideal para quienes buscan indulgencia sin culpas.

El oro verde: un aliado para la salud

Los frutos secos son universalmente recomendados por los nutricionistas debido a sus múltiples beneficios, siendo aliados perfectos para cualquier dieta saludable y equilibrada. Dentro de este grupo, el pistacho destaca sobre el resto, no solo por su sabor peculiar, sino por sus capacidades antioxidantes, su alto contenido en proteína y su bajo nivel de grasa.

Los sorprendentes beneficios del pistacho

Una de las propiedades más notables del pistacho es su capacidad para ayudar a regular el nivel de glucosa en sangre después de las comidas (glucemia post-pandrial). Un estudio del Centro de Nutrición Clínica de Toronto publicado en Nature demostró que, aunque el efecto es mínimo cuando se consume solo, sí presenta una actuación clara en la regulación de la respuesta glucémica cuando se ingiere tras comidas con alto contenido en carbohidratos, controlando el paso de azúcar al organismo de manera estricta.

Además, el consumo regular de pistachos colabora en la reducción del riesgo cardiovascular. Investigaciones indican que incluir pistachos en una dieta sana y baja en grasas afecta positivamente el control de la desaturasa y produce un leve descenso en el colesterol LDL (o colesterol "malo"), lo que contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

A esto se suma su alto contenido en fibra. Cuando la fibra llega al intestino, las bacterias actúan sobre ella, transformándola en ácidos grasos como el ácido butírico. Este compuesto ayuda a mantener la salud intestinal y a prevenir patologías inflamatorias como el síndrome del intestino irritable, según verifica un estudio del Departamento de Gastroenterología y Hepatología Universitario en China.

La receta de muffins de pistacho

Con todas esas ventajas resulta ideal preparar este postre compartido por Willy Pascual, el cocinero experto en recetas saludables (@recetasdewilly en Instagram). Además de agregar los pistachos, este postre no lleva ningún tipo de harinas ni azúcar.

Ingredientes:

- 2 botes de yogur griego de 125 gr

- 2 huevos

- 50 g de sirope de agave

- 100 g de pistachos

- 1/2 cucharadita (cdta) de vainilla líquida

- 5 g de levadura en polvo

Receta paso a paso:

1. En un recipiente, mezclá el yogur, los huevos, el sirope de agave, los pistachos, la vainilla y la levadura. Batí bien hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Vertí la preparación en recipientes individuales (como moldes de muffins) forrados con papel vegetal.

3. A cocinar: Si usas airfryer, cociná por 12 minutos a 180 grados. Si usas el horno convencional, cociná por 20 minutos a 180 grados.

4. Dejá enfriar, decorá con pistachos troceados ¡y listo para disfrutar!.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Comentarios