La versión saludable de un manjar: mini muffins de pistacho y yogur griego sin harinas

Los sorprendentes beneficios del pistacho

Una de las propiedades más notables del pistacho es su capacidad para ayudar a regular el nivel de glucosa en sangre después de las comidas (glucemia post-pandrial). Un estudio del Centro de Nutrición Clínica de Toronto publicado en Nature demostró que, aunque el efecto es mínimo cuando se consume solo, sí presenta una actuación clara en la regulación de la respuesta glucémica cuando se ingiere tras comidas con alto contenido en carbohidratos, controlando el paso de azúcar al organismo de manera estricta.