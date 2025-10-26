Cómo preparar mayonesa de huevo duro sin aceite para ensalada de pollo y palta

Mejorar la calidad de la alimentación diaria sin perder los buenos sabores, especialmente en platos tan recurrentes como las ensaladas es un objetivos de muchas personas. Aunque la mayonesa tradicional constituye el aderezo predilecto para acompañar diversas comidas, muchos consumidores optan por restringir o suprimir su ingesta. Esta restricción obedece a los ingredientes que se consideran poco saludables presentes en la receta estándar.
Para mantener el sabor exquisito sin sacrificar el bienestar, los expertos en nutrición recomiendan una versión de mayonesa totalmente casera. Esta preparación, libre de aceite, utiliza huevos cocidos para lograr una suave textura cremosa. Dicha alternativa resulta idónea para adicionar a ensaladas, entregando placer al paladar y manteniendo los objetivos saludables.
Cómo hacer la mayonesa casera de huevo duro sin grasa
Se necestirán tres huevos, tres cucharadas de yogur griego, una cucharada de mostaza, una cucharada de vinagre de vino, sal y pimienta. El primer paso consiste en cocer los huevos; para ello, poner agua a hervir en una olla grande y dejarlos cocinar por 10 minutos. Luego de retirarlos del fuego, sumergir los huevos en agua muy fría para que se enfríen rápido y así evitar quemaduras.
Una vez fríos, es indispensable quitar la cáscara antes de continuar. Después, en un recipiente como una licuadora o batidora, se deben colocar los huevos duros junto a la mostaza, el yogur griego, el vinagre de vino, la sal y la pimienta.
Cuando se integran todos los componentes, el proceso requiere batir la mezcla hasta conseguir una consistencia suave y muy cremosa. Esta mayonesa de textura deliciosa se convierte en una opción perfecta para complementar cualquier plato o ensalada.
Cómo hacer la ensalada de pollo saludable
Ingredientes
-1 taza de mix de lechugas
-1/2 taza de rúcula
-1 hojita de cilantro
-1/2 taza de espinaca
-1 pechuga de pollo pequeña
-1 palta
-1/2 taza de tomate cherry
-1 cucharada de almendras
-2 cucharadas de arándanos
Esta opción de ensalada nutritiva requiere ingredientes frescos y de alta calidad. Primero se deben desinfectar y secar muy bien todos los vegetales, incluyendo el mix de lechugas, la rúgula, el cilantro y la espinaca. Por otro lado, dorar la pechuga de pollo en aceite de girasol por ambos lados, condimentar con sal y pimienta, y cortarla en julianas finas.
Se continúa cortando el aguacate en láminas delgadas y los tomates cherry por la mitad. En un bol grande, mezclar la variedad de lechugas, los arándanos y las almendras. Finalmente, servir en platos hondos y decorar con el pollo dorado, tocineta, tomate cherry, aguacate, semillas de ajonjolí y las hojitas de cilantro. Finalmente acompañar con la mayonesa.