Santoral del 28 de noviembre: qué santos se celebran y cuál es su historia

Este 28 de noviembre, la Iglesia Católica recuerda a varias figuras destacadas del santoral. Como cada día, los fieles conmemoran la vida, obra y legado espiritual de santos, beatos y mártires que marcaron la tradición cristiana. Entre ellos, se destaca especialmente San Jacobo de la Marca, uno de los principales predicadores franciscanos del siglo XV.
San Jacobo de la Marca: el santo del 28 de noviembre
San Jacobo de la Marca (1394-1476), nacido como Domenico Gangala en Monteprandone, Italia, fue un sacerdote franciscano perteneciente a la rama de los frailes menores observantes. Reconocido por su vida austera y su incesante labor evangelizadora, recorrió gran parte de Europa, especialmente Italia, Alemania, Bosnia y Hungría.
Su misión principal fue predicar contra la herejía, promover la paz entre ciudades enfrentadas y luchar contra la usura, uno de los problemas económicos más extendidos de su época. También fundó numerosos montes de piedad, instituciones precursoras de los actuales bancos sociales.
Murió en Nápoles a los 82 años y fue canonizado en 1726 por el papa Benedicto XIII. Su fiesta litúrgica se celebra cada 28 de noviembre.
Otros santos y beatos del 28 de noviembre
Además de San Jacobo de la Marca, el 28 de noviembre también se recuerdan otras figuras relevantes:
Santa Catalina Labouré
Religiosa e integrante de las Hijas de la Caridad, Santa Catalina Labouré (1806-1876) es conocida por haber recibido las apariciones de la Virgen María en París, que dieron lugar a la creación de la Medalla Milagrosa. Su cuerpo permanece incorrupto en la capilla de la Rue du Bac.
San Esteban el Joven
Monje bizantino del siglo VIII, fue una de las víctimas de la persecución iconoclasta. Defensor de las imágenes sagradas, su martirio se convirtió en símbolo de resistencia espiritual.
San Simeón Metafrastes
Escritor y compilador de vidas de santos en el siglo X, se le atribuye una de las colecciones hagiográficas más influyentes de la tradición bizantina.
Beato Bernardino de Fossa
Fraile franciscano italiano del siglo XV, discípulo directo de San Bernardino de Siena. Destacado predicador y escritor, dedicó su vida a fortalecer la observancia regular dentro de la orden.