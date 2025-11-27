Golpes de calor: ¿cómo deben cuidarse las personas con diabetes?

Queda menos de un mes para el inicio del verano pero las temperaturas elevadas ya se anticipan a las sensaciones que llegarán. Pese a que el Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias para este fin de semana, no hay indicios de que vaya a descender la temperatura en Tucumán. De hecho, los indicadores del termómetro de los últimos días podrían ubicarse entre los más elevados de este semestre.