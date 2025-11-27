Golpes de calor: ¿cómo deben cuidarse las personas con diabetes?

Queda menos de un mes para el inicio del verano pero las temperaturas elevadas ya se anticipan a las sensaciones que llegarán. Pese a que el Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias para este fin de semana, no hay indicios de que vaya a descender la temperatura en Tucumán. De hecho, los indicadores del termómetro de los últimos días podrían ubicarse entre los más elevados de este semestre.
Por eso el Centro de Cardiometabolismo Municipal hizo las recomendaciones pertinentes para que las personas con diabetes, que deben tener algunas consideraciones particulares con su salud, puedan prevenir golpes de calor. En general, estos pacientes pueden deshidratarse más rápido y presentar cambios en la glucemia por las altas temperaturas.
Diabetes y golpes de calor
El CeCaMM aconseja tener en cuenta las siguientes indicaciones:
- Controlar la glucemia en sangre más seguido, sobre todo si se está al aire libre.
- Hidratarse constantemente, aunque no tenga sed.
- Cuidar la insulina y sensores: el calor puede dañarlos.
- Evitar actividad física entre las 11 y 16 h.
- Prestar atención a señales de alerta: mareos, dolor de cabeza, piel caliente, confusión.
Ante cualquier síntoma, consultar de inmediato al médico.
Cómo prevenir un golpe de calor en pacientes sanos
La Dirección de Defensa Civil también dio indicaciones para evitar los golpes de calor, que pueden llegar a ser mortales. La temperatura máxima esta semana llegará el viernes cuando, por la tarde, se posicione en los 36 °C. En los horarios de mayor exposición al sol habrá que tener particular cuidado, sobre todo con niños y adultos mayores.
Recomendaciones para evitar un golpe de calor
La Dirección de Defensa Civil enumeró una serie de medidas para prevenir golpes de calor y cuidar la salud en los días de temperaturas elevadas:
- Evitar la exposición prolongada y directa al sol entre las 11 y las 16, que son las horas de mayor exposición a los rayos UV.
- Usar siempre protector solar.
- Vestirse con ropa fresca y de colores claros, y utilizar gorros o sombreros.
- Evitar hacer ejercicio en las horas más calurosas.
- Beber abundante agua para mantenerse hidratado, aún antes de sentir sed.
- Buscar la sombra y lugares frescos.
- Consumir alimentos frescos, como frutas y verduras; y evitar las bebidas alcohólicas.
Síntomas del golpe de calor
El golpe de calor se caracteriza por una temperatura corporal elevada sostenida, es decir, que dura en el tiempo y no se reduce con el descanso ni con la hidratación. Puede producir una serie de complicaciones como daño a órganos vitales como el cerebro u otros órganos, causar un daño permanente y hasta la muerte.
Es importante controlar si hay temperatura igual o superior a 40 °C, cambios de estado mental o comportamiento –confusión, problemas de dicción, delirio, convulsiones–, cambio en el patrón de sudoración –piel caliente y seca al tacto–, náuseas o vómitos o piel enrojecida. También sno señales de alerta la respiración rápida por el aumento del pulso, la frecuencia cardíaca acelerada y el dolor de cabeza.