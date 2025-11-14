Día mundial de la diabetes: las señales que da el cuerpo y suelen confundirse con cansancio

Es común que con diferentes enfermedades el cuerpo empiece a manifestarse incluso antes de recibir un diagnóstico. Quizás incluso antes de empezar a sospechar de una posible complicación. Este es el caso de la diabetes, una enfermedad que afecta a uno de cada 10 adultos en Argentina. En el Día Mundial de la Diabetes, la concientización es uno de los aspectos en que más se enfatiza para enseñar a la población a prevenir esta enfermedad que afecta a todos los órganos.