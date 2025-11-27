Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este jueves 27 de noviembre rigen alertas amarillas por tormentas que afectarán al menos a ocho provincias. De acuerdo con el organismo, estos eventos corresponden a “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Por otro lado, a partir de este jueves las temperaturas máximas dejarán de ser tan elevadas en la región pampeana y en el norte patagónico, aunque seguirán siendo muy intensas en el centro y norte de Cuyo, el oeste del Litoral, el centro y norte de las provincias mediterráneas y el NOA, donde se esperan picos de entre 34° y 40°. En el resto del centro del país, las máximas rondarán entre 28° y 32°, mientras que en el centro y sur de la Patagonia se ubicarán entre 14° y 20°.
A partir del viernes, el centro y sur del país registrarán un descenso en las temperaturas máximas, que volverán a valores cercanos a los habituales para noviembre, mientras que en el norte persistirán marcas entre 34° y 37°. El sábado, el núcleo de calor se desplazará hacia el nordeste, con máximas de 32° a 36° en el norte de las provincias mediterráneas y del Litoral. Para el domingo, se prevé que las temperaturas se normalicen en todo el territorio nacional.
Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que la alerta rige en Buenos Aires, donde se extiende desde CABA y el conurbano, hasta la costa atlántica y el extremo sur en Carmen de Patagones. Además, alcanza al sureste de Río Negro, el este de La Pampa, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, Córdoba, San Luis y La Rioja.
"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", detalla el organismo nacional.