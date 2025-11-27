Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Por otro lado, a partir de este jueves las temperaturas máximas dejarán de ser tan elevadas en la región pampeana y en el norte patagónico, aunque seguirán siendo muy intensas en el centro y norte de Cuyo, el oeste del Litoral, el centro y norte de las provincias mediterráneas y el NOA, donde se esperan picos de entre 34° y 40°. En el resto del centro del país, las máximas rondarán entre 28° y 32°, mientras que en el centro y sur de la Patagonia se ubicarán entre 14° y 20°.