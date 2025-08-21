Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios

Septiembre Musical: 64 años de historia y más de 7.000 artistas

Del 31 de agosto al 29 de septiembre se celebra la 64 edición del Septiembre Musical, el festival artístico más importante de Tucumán y uno de los más destacados del país. Organizado por el Ente Cultural de Tucumán y acompañado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), esta edición contará con más de 7.000 artistas en 60 escenarios distribuidos por toda la provincia.