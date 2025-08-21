Secciones
EspectáculosGuía para salir

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios

La provincia se prepara para un septiembre a pura fiesta con tres grandes festivales: Miranda! en la Fiesta de la Empanada; La Delio Valdez y El Chaqueño en el Festival del Limón, y más de 7.000 artistas en el Septiembre Musical.

DEL LADO POP. Miranda!, de Ale Sergi y Juliana Gattas, se presentará el 12 de septiembre en Famaillá. / MIRANDA! DEL LADO POP. Miranda!, de Ale Sergi y Juliana Gattas, se presentará el 12 de septiembre en Famaillá. / MIRANDA!
Hace 50 Min

Tucumán se prepara para vivir un septiembre lleno de música, sabores y tradición. Tres festivales icónicos marcan el pulso cultural y turístico del mes: el Septiembre Musical, la Fiesta Nacional del Limón en Tafí Viejo y la esperada Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá. Una combinación única de arte, gastronomía y cultura que convoca a miles de visitantes de todo el país.

Las entradas para la Fiesta de la Empanada en Famaillá cuestan $ 15.000 más $ 3.000 de servicio; el Festival del Limón en Tafí Viejo ofrece entradas generales a $ 20.000 y plateas a $ 40.000. El Septiembre Musical tendrá acceso libre y gratuito en todos sus escenarios.

Septiembre Musical: 64 años de historia y más de 7.000 artistas

Del 31 de agosto al 29 de septiembre se celebra la 64 edición del Septiembre Musical, el festival artístico más importante de Tucumán y uno de los más destacados del país. Organizado por el Ente Cultural de Tucumán y acompañado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), esta edición contará con más de 7.000 artistas en 60 escenarios distribuidos por toda la provincia.

TODO EL MES. El festival reunirá una serie de eventos durante todo septiembre, en diferentes puntos del país. / SEPTIEMBRE MUSICAL TODO EL MES. El festival reunirá una serie de eventos durante todo septiembre, en diferentes puntos del país. / SEPTIEMBRE MUSICAL

El festival ofrece una programación diversa, que abarca desde la música clásica hasta el rock, pasando por el jazz, el folklore, el tango y la música experimental. Se destacan nombres como Nima Sarkechik (pianista francés), Escalandrum (jazz), Andrea Álvarez (rock), Cuarteto Esteban Morgado, además de artistas latinoamericanos y una sólida presencia de músicos tucumanos como Manu Sija, Tucubanos y Mariela Acotto.

Festival Nacional del Limón en Tafí Viejo: música y sabor cítrico

El 53 Festival Nacional del Limón se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre en el Club Villa Mitre de Tafí Viejo, con una grilla de dos noches de pura fiesta. Este acontecimiento rinde homenaje a uno de los productos emblemáticos de la provincia: el limón.

El viernes 12 se presentarán La Delio Valdez, Christian Herrera, Canto 4, Bruja Salguero, Bruno Arias, Roxana Carabajal y Adriana Tula. El sábado 13, el escenario se llenará con artistas consagrados como Jorge Rojas, El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Orellana Lucca y La Yunta.

MÁS FOLKLORE. El Chaqueño Palavecino dirá presente el sábado 13 de septiembre en Tafí Viejo. / FESTIVAL NACIONAL DE LIMON MÁS FOLKLORE. El Chaqueño Palavecino dirá presente el sábado 13 de septiembre en Tafí Viejo. / FESTIVAL NACIONAL DE LIMON

También se presentarán ballets folklóricos, delegaciones en homenaje a Mercedes Sosa y los ganadores del Pre-Festival. 

Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá: tradición y pop argentino

Del 12 al 14 de septiembre, el Predio de la Empanada en Famaillá será sede de la 46 edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Empanada, una de las celebraciones gastronómicas más queridas del país.

El viernes 12, desde las 20 horas, comenzará una jornada inolvidable con shows de artistas locales, y a las 23.58 horas, el escenario Simeón Nieva estallará con la presencia estelar de Miranda!, el dúo pop más popular de la Argentina.

Además de los espectáculos, la fiesta ofrece un recorrido gastronómico único, con empanaderas tradicionales compitiendo por el título de la mejor empanada del país.

Con una programación diversa, Tucumán invita a sus residentes y turistas a disfrutar de un mes lleno de propuestas para todas las edades. Ya sea en los escenarios del Septiembre Musical, en los campos cítricos de Tafí Viejo o en el corazón de Famaillá con el aroma irresistible de las empanadas, septiembre es, sin dudas, el mejor momento para redescubrir la riqueza cultural del Jardín de la República.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas FamailláTafí ViejoMiranda!Jóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

La Voz: el tucumano Pablo Cuello cumplió su sueño de cantar con el Chaqueño Palavecino

La Voz: el tucumano Pablo Cuello cumplió su sueño de cantar con el Chaqueño Palavecino

¿Hoy habrá La Voz?: cómo seguirá el programa tras la cancelación del jueves

¿Hoy habrá La Voz?: cómo seguirá el programa tras la cancelación del jueves

Lo más popular
En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
1

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
2

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
3

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
4

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol
5

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”
6

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”

Más Noticias
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”

Santiago Garmendia, sobre “Homo Argentum”: “Es un bestiario de la argentinidad”

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores piden que se les permita quemar caña

Productores piden que se les permita quemar caña

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Ropa y frazadas secuestradas que se pudren: Jaldo le envió una nota a Milei

Ropa y frazadas secuestradas que se pudren: Jaldo le envió una nota a Milei

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Comentarios