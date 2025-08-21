Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios

Tucumán se prepara para vivir un septiembre lleno de música, sabores y tradición. Tres festivales icónicos marcan el pulso cultural y turístico del mes: el Septiembre Musical, la Fiesta Nacional del Limón en Tafí Viejo y la esperada Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá. Una combinación única de arte, gastronomía y cultura que convoca a miles de visitantes de todo el país.
Las entradas para la Fiesta de la Empanada en Famaillá cuestan $ 15.000 más $ 3.000 de servicio; el Festival del Limón en Tafí Viejo ofrece entradas generales a $ 20.000 y plateas a $ 40.000. El Septiembre Musical tendrá acceso libre y gratuito en todos sus escenarios.
Septiembre Musical: 64 años de historia y más de 7.000 artistas
Del 31 de agosto al 29 de septiembre se celebra la 64 edición del Septiembre Musical, el festival artístico más importante de Tucumán y uno de los más destacados del país. Organizado por el Ente Cultural de Tucumán y acompañado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), esta edición contará con más de 7.000 artistas en 60 escenarios distribuidos por toda la provincia.
El festival ofrece una programación diversa, que abarca desde la música clásica hasta el rock, pasando por el jazz, el folklore, el tango y la música experimental. Se destacan nombres como Nima Sarkechik (pianista francés), Escalandrum (jazz), Andrea Álvarez (rock), Cuarteto Esteban Morgado, además de artistas latinoamericanos y una sólida presencia de músicos tucumanos como Manu Sija, Tucubanos y Mariela Acotto.
Festival Nacional del Limón en Tafí Viejo: música y sabor cítrico
El 53 Festival Nacional del Limón se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre en el Club Villa Mitre de Tafí Viejo, con una grilla de dos noches de pura fiesta. Este acontecimiento rinde homenaje a uno de los productos emblemáticos de la provincia: el limón.
El viernes 12 se presentarán La Delio Valdez, Christian Herrera, Canto 4, Bruja Salguero, Bruno Arias, Roxana Carabajal y Adriana Tula. El sábado 13, el escenario se llenará con artistas consagrados como Jorge Rojas, El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Orellana Lucca y La Yunta.
También se presentarán ballets folklóricos, delegaciones en homenaje a Mercedes Sosa y los ganadores del Pre-Festival.
Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá: tradición y pop argentino
Del 12 al 14 de septiembre, el Predio de la Empanada en Famaillá será sede de la 46 edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Empanada, una de las celebraciones gastronómicas más queridas del país.
El viernes 12, desde las 20 horas, comenzará una jornada inolvidable con shows de artistas locales, y a las 23.58 horas, el escenario Simeón Nieva estallará con la presencia estelar de Miranda!, el dúo pop más popular de la Argentina.
Además de los espectáculos, la fiesta ofrece un recorrido gastronómico único, con empanaderas tradicionales compitiendo por el título de la mejor empanada del país.
Con una programación diversa, Tucumán invita a sus residentes y turistas a disfrutar de un mes lleno de propuestas para todas las edades. Ya sea en los escenarios del Septiembre Musical, en los campos cítricos de Tafí Viejo o en el corazón de Famaillá con el aroma irresistible de las empanadas, septiembre es, sin dudas, el mejor momento para redescubrir la riqueza cultural del Jardín de la República.