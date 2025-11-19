Secciones
Cómo pueden viajar los tucumanos en tren desde Buenos Aires a Mar del Plata y cuánto costará en la temporada de verano

Para los que llegan en ómnibus o avión y luego toman el tren a La Feliz, esta opción puede representar un ahorro importante en el costo total.

Hace 1 Hs

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Mar del Plata durante la temporada de verano 2026, una opción que muchos tucumanos evalúan para abaratar los costos de sus vacaciones en la Costa Atlántica. 

Con tarifas actualizadas, más frecuencias y descuentos por compra online, el servicio ferroviario vuelve a consolidarse como una alternativa accesible frente a los altos valores del transporte terrestre y aéreo.

Los trenes conectan la estación porteña de Plaza Constitución con la Terminal Ferroautomotora marplatense, ubicada sobre la avenida Pedro Luro, en una ruta que cada verano suma miles de pasajeros del interior del país que llegan primero a Buenos Aires y luego continúan su viaje rumbo al mar.

Cuánto cuesta viajar de Buenos Aires a Mar del Plata

Los valores varían según la fecha del viaje:

Hasta el 11 de diciembre

Primera: $35.000

Pullman: $42.000

Desde el 12 de diciembre (inicio de temporada)

Primera: $38.000

Pullman: $45.000

Para los tucumanos que suelen viajar en ómnibus o avión hasta Buenos Aires, la combinación con el tren hacia Mar del Plata puede significar un ahorro considerable en el presupuesto total de sus vacaciones.

Horarios del tren a Mar del Plata

Hasta el 11 de diciembre

Buenos Aires → Mar del Plata: 7:30 y 14:17 (lunes a viernes)

Mar del Plata → Buenos Aires: 1:11 y 14:21 (lunes a viernes)

Desde el 12 de diciembre

Buenos Aires → Mar del Plata

Lunes a viernes: 6:04, 11:21 y 17:08

Sábados: 6:12, 11:33 y 17:13

Mar del Plata → Buenos Aires

Lunes a viernes: 1:11, 14:21 y 16:10

Sábados: 1:11, 14:34 y 16:19

Cómo sacar los pasajes desde Tucumán

El trámite puede hacerse completamente online, sin necesidad de estar en Buenos Aires:

Ingresar a la plataforma oficial: https://webventas.sofse.gob.ar/

Elegir si el viaje será solo ida o ida y vuelta.

Seleccionar origen, destino, fechas y cantidad de pasajeros. Jubilados y personas con CUD tienen descuentos.

Completar el código captcha.

Elegir el horario preferido y presionar “Continuar”.

Cargar los datos personales, seleccionar asientos y aceptar los términos y condiciones.

Realizar el pago con tarjeta u otros medios habilitados.

Además, quienes realicen la compra por internet podrán emitir sus tickets de manera digital, lo que evita traslados y agiliza la gestión desde cualquier punto del país.

