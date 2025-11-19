Secciones
La NASA compartirá imágenes del cometa 3I/ATLAS tomadas desde naves espaciales y telescopios: cómo seguir el evento en vivo

Científicos explicarán su origen, trayectoria y el valor de su paso por el sistema solar. Este miércoles, a las 17 (hora argentina).

Hace 21 Min

La NASA anunció que este miércoles, a las 17 horas de Argentina, realizará una transmisión en vivo para presentar imágenes inéditas del cometa interestelar 3I/ATLAS, captadas por distintas misiones científicas de la agencia. 

El evento se llevará a cabo desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Greenbelt (Maryland), y podrá verse en NASA+, la aplicación oficial, el sitio web, el canal de YouTube de la NASA y Amazon Prime.

Se trata de un acontecimiento excepcional: 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto registrado en la historia que ingresa a nuestro sistema solar desde otra región de la galaxia. Fue descubierto el 1 de julio por el observatorio ATLAS, un sistema de detección financiado por la NASA para alertar sobre posibles impactos de asteroides.

Aunque su visita despierta fascinación entre científicos y aficionados, el cometa no representa ningún riesgo para la Tierra. No se acercará a menos de 273 millones de kilómetros, pero sí pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte a comienzos de octubre, lo que permitió obtener valiosos datos y observaciones.

Voces autorizadas en la sesión informativa

Durante la transmisión, especialistas de la sede central de la NASA explicarán el comportamiento del cometa y la relevancia científica de su paso. Entre ellos estarán:

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas.

Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica.

Tom Statler, científico jefe para cuerpos pequeños del sistema solar.

EN EL CIELO. El Observatorio Gemini Sur en Chile capturó esta fotografía del cometa interestelar 3I/ATLAS en julio. EN EL CIELO. El Observatorio Gemini Sur en Chile capturó esta fotografía del cometa interestelar 3I/ATLAS en julio. (Crédito de la imagen: Observatorio Internacional Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/Live Science)

Cómo participar del evento

El público podrá hacer preguntas durante la transmisión usando #AskNASA en redes sociales.

La agencia también informó que habrá un experto disponible para entrevistas en español, con cupo limitado.

Una oportunidad científica única

Gracias a la red de misiones científicas de la NASA -tanto naves distribuidas por el sistema solar como observatorios terrestres-, Estados Unidos cuenta con la capacidad única de observar a 3I/ATLAS durante toda su breve visita y analizar su comportamiento desde múltiples perspectivas. 

Esto permitirá comparar sus características con las de los cometas originados dentro del propio sistema solar y avanzar en el estudio de los objetos interestelares, aún raros y enigmáticos.

