La NASA compartirá imágenes del cometa 3I/ATLAS tomadas desde naves espaciales y telescopios: cómo seguir el evento en vivo

La NASA anunció que este miércoles, a las 17 horas de Argentina, realizará una transmisión en vivo para presentar imágenes inéditas del cometa interestelar 3I/ATLAS, captadas por distintas misiones científicas de la agencia.
El evento se llevará a cabo desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Greenbelt (Maryland), y podrá verse en NASA+, la aplicación oficial, el sitio web, el canal de YouTube de la NASA y Amazon Prime.
Se trata de un acontecimiento excepcional: 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto registrado en la historia que ingresa a nuestro sistema solar desde otra región de la galaxia. Fue descubierto el 1 de julio por el observatorio ATLAS, un sistema de detección financiado por la NASA para alertar sobre posibles impactos de asteroides.
Aunque su visita despierta fascinación entre científicos y aficionados, el cometa no representa ningún riesgo para la Tierra. No se acercará a menos de 273 millones de kilómetros, pero sí pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte a comienzos de octubre, lo que permitió obtener valiosos datos y observaciones.
Voces autorizadas en la sesión informativa
Durante la transmisión, especialistas de la sede central de la NASA explicarán el comportamiento del cometa y la relevancia científica de su paso. Entre ellos estarán:
Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.
Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas.
Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica.
Tom Statler, científico jefe para cuerpos pequeños del sistema solar.
Cómo participar del evento
El público podrá hacer preguntas durante la transmisión usando #AskNASA en redes sociales.
La agencia también informó que habrá un experto disponible para entrevistas en español, con cupo limitado.
Una oportunidad científica única
Gracias a la red de misiones científicas de la NASA -tanto naves distribuidas por el sistema solar como observatorios terrestres-, Estados Unidos cuenta con la capacidad única de observar a 3I/ATLAS durante toda su breve visita y analizar su comportamiento desde múltiples perspectivas.
Esto permitirá comparar sus características con las de los cometas originados dentro del propio sistema solar y avanzar en el estudio de los objetos interestelares, aún raros y enigmáticos.