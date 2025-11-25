Policías en la cuerda floja

Ha habido una baja impresionante de las cifras de homicidios, lo cual es comprobable. Ha habido un descenso de los llamados delitos contra la propiedad aunque la comprobación de esos datos es difícil porque la información sobre inseguridad está absolutamente intermediada por la Policía y por el Ministerio Público Fiscal, que dan a conocer según su criterio lo que sucede. En la prensa se recoge de acuerdo a la oportunidad lo más llamativo en la marea constante de noticias. Pero lo que se transmite no es que haya robos o asaltos o agresiones, sino cuando hay detenciones o capturas de quienes cometen esos delitos. Y hay muchas, lo cual es un indicador de una realidad de violencia escondida detrás de la supuesta eficiencia policial.