Gerónimo Vargas Aignasse respaldó a la Policía de Tucumán y pidió “ser inflexibles con los corruptos”

El vicepresidente de la Comisión de Seguridad destacó la baja en los índices delictivos, el Operativo Lapacho y la inversión del Gobierno provincial. También reclamó sanciones ejemplares para los agentes implicados en hechos ilegales.

Hace 1 Hs

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de Tucumán, expresó su “respaldo absoluto” a la Policía de la Provincia, subrayando el trabajo cotidiano de miles de agentes y la reducción sostenida de los índices delictivos.

Vargas Aignasse recordó que la disminución en los delitos fue incluso reconocida por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo que —según afirmó— confirma que “el rumbo elegido es el correcto”.

“No se puede juzgar a toda la institución por 15 o 20 corruptos”

El legislador fue categórico al marcar que la institución “no puede quedar en tela de juicio” por el accionar delictivo de un pequeño grupo de policías.

“Usaron el uniforme para delinquir y no para servir a la comunidad. Esos hechos deben ser investigados con firmeza y sancionados con todo el peso de la ley, pero no pueden opacar la tarea profesional y valiente del resto”, afirmó Vargas Aignasse.

Reclamó reforzar los controles internos para evitar que casos aislados ensucien a toda la fuerza.

Operativo Lapacho: un ejemplo de resultados concretos

Vargas Aignasse destacó especialmente el Operativo Lapacho, al que definió como una estrategia “central” en la lucha contra el delito en Tucumán.

Según indicó, el operativo ha logrado avances significativos en:

Prevención del delito

Control territorial

Decomisos de armas, vehículos y estupefacientes

Calificó la iniciativa como una muestra del “trabajo serio y efectivo” de la Policía provincial.

Reconocimiento al apoyo del Gobierno provincial

El legislador también valoró el respaldo del gobernador, quien —según subrayó— destinó “presupuestos históricos” para fortalecer a la fuerza provincial mediante:

Renovación de equipamiento

Mejores salarios

Programas de capac itación

Condiciones laborales más dignas

“Esta inversión demuestra que en Tucumán se apuesta a una policía profesional, respaldada y con herramientas para cumplir su misión”, resaltó Vargas Aignasse.

“Más apoyo a la buena policía, más control interno y más seguridad”

Para cerrar, el legislador sostuvo:“En Tucumán vamos a respaldar siempre a la buena policía, la que trabaja, previene y arriesga su vida por los demás. Y vamos a ser inflexibles con los corruptos que traicionan su juramento”.

Afirmó que el compromiso es claro: más apoyo a la fuerza, más controles internos y más seguridad para todas las familias tucumanas.

