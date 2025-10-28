El electrodoméstico que no deberías dejar enchufado al salir de casa: los peligros de no desconectarlo

Convivimos con los electrodomésticos, son parte fundamental de nuestra vida cotidiana y elementales para el funcionamiento de nuestro hogar. A veces estamos tan acostumbrados a su uso que en pocas ocasiones prestamos atención a algunas particularidades que pueden hacer la diferencia en la seguridad de las personas que viven en casa.
Así como el horno o la heladera, el calentador eléctrico o más conocido popularmente como el calefón es uno de los electrodomésticos más esenciales en casa y también uno de los que más debemos tener monitoreado. Uno de los cuidados que debemos tener es nunca dejarlo conectado y en funcionamiento cuando no estamos en el hogar.
Aunque pocas veces podamos considerar desenchufarlo, resulta particularmente necesario hacerlo. Los calentadores eléctricos pueden llegar a sobrecalentarse de tal manera que pueden ocasionar graves daños.
El problema de los calentadores de agua
Los calentadores eléctricos son tanques que calientan y acumulan agua y la mantienen a determinada temperatura a través de una resistencia eléctrica. Estos aparatos funcionan calentando el agua fría en su interior a través de una resistencia eléctrica. Cuando el agua alcanza la temperatura marcada por el termostato, la resistencia se apaga y el termo acumula el agua caliente en su interior hasta el momento de uso”, indica el mismo sitio.
Pero el problema ocurre cuando el calentador eléctrico no puede apagarse. Según una publicación de la revista Semana, “uno de los principales riesgos asociados a este aparato es el potencial de sobrecalentamiento", señalaron. "Cuando un calentador de agua está en funcionamiento, su sistema de calefacción está en constante actividadpara mantener el agua a una temperatura deseada. En modelos más antiguos o en aquellos que no recibieron un mantenimiento adecuado, los componentes internos pueden desgastarse, lo que aumenta el riesgo de fallas eléctricas”, advirtieron.
“El riesgo de incendio se agrava cuando el calentador de agua permanece encendido sin supervisión. En el caso de los calentadores eléctricos, un cortocircuito o una falla en el aislamiento de los cables pueden provocar chispas o sobrecalentamiento”, agrega el artículo, que además recomienda desenchufar el calefón cuando no está en uso.
¿Cómo usar de forma eficiente el calefón?
Desde el mismo sitio advirtieron cuáles son las indicaciones para lograr un uso más eficiente de los calefones en el hogar. La forma idónea de usarlo es colocarlo "a 60°C o menos”, aconseja el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. “Además, puede ser conveniente incorporar un timer para establecer las horas de encendido y apagado”, agrega.