Inflación en Argentina: consultoras prevén que el IPC de noviembre vuelva a superar el 2%

De acuerdo con la consultora EcoGo, la inflación de noviembre se ubicaría en 2,5%. “A las correcciones de precios en regulados -en particular tarifas, donde tanto gas como electricidad registraron aumentos superiores al 3%- y productos frescos como la carne, se suma además la actualización del boleto de colectivo de jurisdicción nacional. La suba fue del 9,7%, tras mantenerse congelado desde julio”, explicaron.