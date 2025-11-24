“La belleza no tiene edad”: los consejos de una experta para maquillar arrugas y otras marcas del tiempo

La maquilladora profesional Ana Anzorena pasó por el programa Buen Día, de LG Play, recién llegada de brindar un taller en Santiago del Estero. Allí adelantó el tema central que desarrollará en su próxima columna: cómo maquillarse a cualquier edad y cuáles son los trucos más eficaces para suavizar arrugas, líneas de expresión y otros signos del paso del tiempo.
“La belleza no tiene edad”, aseguró apenas comenzó la entrevista. Y agregó que, en sus talleres, una de las dudas más frecuentes surge de mujeres que no suelen maquillarse y que buscan soluciones simples para mejorar detalles del rostro sin perder naturalidad.
Qué es el “sol de mayo” y cómo corregirlo con maquillaje
Anzorena contó una anécdota que la hizo reír durante su taller reciente: “Una señora me preguntó cómo podía corregir el sol de mayo”. Con ese nombre refería a las arruguitas verticales que se forman sobre el labio superior, también conocidas como código de barras o arrugas peribucales.
“Claro que se puede corregir”, afirmó la maquilladora. El secreto, explicó, está en usar productos ligeros, evitar el exceso de base en esa zona y apoyarse en técnicas de iluminación suave para evitar que las líneas se marquen.
Maquillaje en tres generaciones
En su último taller trabajó con tres generaciones: abuela, madre e hija, un ejercicio que le permitió mostrar que cada rostro tiene necesidades distintas, pero que en todos existen pequeños trucos que hacen una gran diferencia.
“La idea es corregir lo necesario y nada más”, señaló. Este enfoque es especialmente importante en personas que no se maquillan a diario y buscan un resultado natural, fresco y fácil de replicar.
Menos es más: la regla principal
La maquilladora remarcó que quienes tienen más de 50 o 60 años —“las +50 y +60, como se dice ahora”, bromeó— suelen temer que el maquillaje las envejezca. Pero, bien aplicado, ocurre lo contrario: rejuvenece y suaviza sin exagerar.
Para lograrlo, recomienda:
No usar demasiada base.
Preferir texturas cremosas y luminosas.
Trabajar la piel antes de maquillar.
Evitar los polvos en exceso.
Corregir solo lo imprescindible.
“La belleza está ahí, solo hay que acompañarla”, insistió.
Un adelanto del próximo jueves
Antes de despedirse, Anzorena confirmó que el jueves próximo presentará en profundidad este tema: cómo maquillar arrugas, manchas y líneas de expresión sin perder naturalidad. “La belleza no tiene edad”, repetirá como lema de su columna.
Al finalizar la nota, anunció que viajará a Santa María, Catamarca, para continuar con sus talleres de formación.