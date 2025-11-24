“La belleza no tiene edad”: los consejos de una experta para maquillar arrugas y otras marcas del tiempo

La maquilladora profesional Ana Anzorena pasó por el programa Buen Día, de LG Play, recién llegada de brindar un taller en Santiago del Estero. Allí adelantó el tema central que desarrollará en su próxima columna: cómo maquillarse a cualquier edad y cuáles son los trucos más eficaces para suavizar arrugas, líneas de expresión y otros signos del paso del tiempo.