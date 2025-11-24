EEUU designó al "Cártel de los Soles" como grupo terrorista y acusó a Nicolás Maduro de liderarlo

En un movimiento que agudiza aún más las tensiones bilaterales, Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (OTE) y acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de ser su líder.
La designación, anunciada por la administración de Donald Trump, permite la imposición de sanciones adicionales y abrió la puerta a posibles acciones militares en Venezuela. El gobierno estadounidense acusó al chavismo de convertir al Estado venezolano en una estructura "narcoterrorista".
Los vínculos de la política
El Departamento de Estado alegó que Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano dirigen el Cártel de los Soles, y que han "corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial" del país. Además, Washington afirmó que el Cártel de los Soles colabora con grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
La designación como OTE, que entró en vigor hoy, faculta a los EE. UU. para aplicar sanciones legales y financieras más severas, así como para bloquear fondos y recursos vinculados al narcoterrorismo. El gobierno de los EE. UU. argumentó que la medida tiene como objetivo detener la violencia y el flujo de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos y Europa.
La designación también podría permitir a Washington tomar medidas militares contra objetivos relacionados con el crimen organizado dentro de Venezuela.