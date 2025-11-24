Secciones
Mundo

EEUU designó al "Cártel de los Soles" como grupo terrorista y acusó a Nicolás Maduro de liderarlo

El gobierno estadounidense acusó al chavismo de convertir al Estado venezolano en una estructura "narcoterrorista".

Nicolás Maduro y Donald Trump. Nicolás Maduro y Donald Trump. FOTO TOMADA DE SEMANA.COM
Hace 34 Min

En un movimiento que agudiza aún más las tensiones bilaterales, Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (OTE) y acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de ser su líder.

La designación, anunciada por la administración de Donald Trump, permite la imposición de sanciones adicionales y abrió la puerta a posibles acciones militares en Venezuela. El gobierno estadounidense acusó al chavismo de convertir al Estado venezolano en una estructura "narcoterrorista".

Los vínculos de la política

El Departamento de Estado alegó que Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano dirigen el Cártel de los Soles, y que han "corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial" del país. Además, Washington afirmó que el Cártel de los Soles colabora con grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

La designación como OTE, que entró en vigor hoy, faculta a los EE. UU. para aplicar sanciones legales y financieras más severas, así como para bloquear fondos y recursos vinculados al narcoterrorismo. El gobierno de los EE. UU. argumentó que la medida tiene como objetivo detener la violencia y el flujo de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos y Europa.

La designación también podría permitir a Washington tomar medidas militares contra objetivos relacionados con el crimen organizado dentro de Venezuela.

Temas VenezuelaNicolás MaduroCasa BlancaDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump vs. Maduro: la batalla de los egos

Trump vs. Maduro: la batalla de los egos

La crisis en Venezuela: EEUU rechazó una oferta de Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años

La crisis en Venezuela: EEUU rechazó una oferta de Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años

Maduro ordena vigilia permanente y llama a movilización ante maniobras de EEUU en el Caribe

Maduro ordena "vigilia permanente" y llama a movilización ante maniobras de EEUU en el Caribe

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
5

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Israel atacó Beirut: como consecuencia del bombardeo murió el segundo de Hezbollah

Israel atacó Beirut: como consecuencia del bombardeo murió el segundo de Hezbollah

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Comentarios