EEUU designó al "Cártel de los Soles" como grupo terrorista y acusó a Nicolás Maduro de liderarlo

Los vínculos de la política

El Departamento de Estado alegó que Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano dirigen el Cártel de los Soles, y que han "corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial" del país. Además, Washington afirmó que el Cártel de los Soles colabora con grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.