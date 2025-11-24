Trump vs. Maduro: la batalla de los egos

¿Y para qué, entonces?

Pues, para una operación tenaza volcando en la prensa nacional e internacional supuestas decisiones del poder trumpiano, muchas de ellas en sí mismas contradictorias o, por lo menos, irrealizables. Operativos de prensa que dejan a los propios funcionarios del ala con capacidades decisorias en comunicación, desubicados. Tanto en lo temático cuanto en los tiempos del enmarañado proceso de idas y vueltas; de subidas y descensos. Operativos, en suma, con un mascarón de proa que es sólo Trump, un desaforado presidente de EEUU, cuyo no disimulado objetivo es la dominación del mercado petrolífero venezolano. Ese que en mucho se asemeja y compite -con propios y significativos valores- con el de los países agrupados en la cuenca petrolífera del Medio Oriente. Para ello y como objetivo sospechado en primera línea de análisis se hace necesario darle fortaleza y contundencia de fuego a la tenaza diseñada para el mar Caribe. En las narices de Maduro, aunque entre un ir y un venir por los andariveles de la política exterior y comunicativa del gobierno trumpeano, el inquilino de White House manifiesta su intención de dialogar con el chavista Maduro. Claro, “dialogar”, mientras se inunda el caribe venezolano con máquinas y huestes guerreras en grado superlativo el panorama es éste: el platillo de la balanza, uno de ellos, llevará plomo y el otro espuma de mar, sólo eso. Así sea que Maduro alerte, como lo viene haciendo a sus uniformados, y con ello cree poder defenderse frente a un contrincante de “peso pesado” siendo Venezuela, para el caso, “peso mosca”, el derrotado en el ring está cantado. Ya desde el primer campanazo de la lid guerrea se presiente, con fundamentos a la vista, el penoso final.