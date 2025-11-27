Maduro revocó las licencias de seis aerolíneas internacionales y aísló aún más a Venezuela

El conflicto de fondo: la alerta de la FAA

El detonante del conflicto fue un Notam (aviso a navegantes) emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). La agencia norteamericana instó a las aerolíneas a extremar precauciones o evitar el espacio aéreo venezolano debido al "deterioro de la situación de seguridad" y al despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe, en el marco de la operación antinarcóticos "Lanza del Sur".