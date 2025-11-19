Secciones
La crisis en Venezuela: EEUU rechazó una oferta de Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años

El New York Times expuso negociaciones secretas en las que el mandatario chavista ofreció una transición pactada, pero Washington descartó el plan y avanza con presión política, militar y de inteligencia.

Hace 1 Hs

El gobierno de Estados Unidos habría desestimado una propuesta informal presentada por Nicolás Maduro que contemplaba su renuncia tras un período de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales avaladas por el presidente Donald Trump. Así lo reveló una investigación publicada este martes por The New York Times, basada en testimonios de funcionarios familiarizados con esas conversaciones.

De acuerdo con la publicación, integrantes del gobierno venezolano plantearon una transición política de entre dos y tres años que permitiera concretar una salida negociada y “ordenada” de Maduro. Sin embargo, la Casa Blanca consideró la oferta “inaceptable”, al sostener que la permanencia del mandatario en el poder no podía extenderse por un plazo tan prolongado.

El artículo también señala que Trump había dado su “visto bueno” a planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para avanzar en operaciones encubiertas con el objetivo de presionar al régimen. 

Durante estos intercambios informales, Maduro habría expresado su disposición a otorgar a compañías energéticas estadounidenses un mayor acceso a la riqueza petrolera venezolana como parte del posible acuerdo de transición.

Estados Unido aumenta la presión sobre Nicolás Maduro

Según la investigación, el presidente Trump autorizó a la CIA a preparar el “campo de batalla para acciones futuras”, lo que incluía estrategias de desgaste psicológico o cibernético contra el chavismo. 

Además, la agencia habría identificado instalaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico que podrían ser blanco de ataques si existiera una orden presidencial. No obstante, la estrategia general de Washington continuaría priorizando las operaciones encubiertas sin involucrar combate terrestre.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpCrisis en Venezuela
