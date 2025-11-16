Maduro ordena "vigilia permanente" y llama a movilización ante maniobras de EEUU en el Caribe

Nicolás Maduro elevó el tono del conflicto con Estados Unidos (EEUU) al ordenar una “vigilia permanente” en seis estados de Venezuela y convocar a una amplia movilización civil, militar y policial, asegurando que el país debe mantenerse en alerta máxima frente a lo que calificó como maniobras provocadoras impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
El mandatario hizo su llamado durante un acto en Caracas, donde pidió a “todas las fuerzas populares, sociales, políticas, militares y policiales” mantenerse activas ante posibles amenazas externas. Exhortó a marchar “con fervor patriótico” frente a “los barcos imperialistas” y los “ejercicios irresponsables” realizados en aguas de Trinidad y Tobago.
Maduro indicó que la movilización debía concentrarse en los estados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, este último ubicado frente a la isla de Trinidad, y aseguró que las acciones debían desarrollarse en “perfecta fusión popular-militar-policial” y “con la bandera de Venezuela en alto”, consignó el sitio Infobae.
También responsabilizó al gobierno de Trinidad y Tobago por facilitar maniobras que, según él, buscan presionar a Caracas. Criticó que sus autoridades “presten sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden ser amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie”.
En paralelo, el gobierno venezolano reiteró su denuncia de que Estados Unidos busca “desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto” a través de la operación “Lanza del Sur”, mientras mantiene una movilización militar interna desde agosto en respuesta al despliegue estadounidense en el Caribe.
En su discurso, Maduro además sorprendió interpretando un fragmento de “Imagine”, de John Lennon, con el objetivo de reforzar un mensaje de paz y proyectar un pedido de entendimiento. Asoció la letra a la necesidad de evitar un conflicto, al tiempo que criticó la ofensiva estadounidense contra redes narcoterroristas, estrategia en la que Washington lo acusa de tener un rol central. Posteriormente, pidió a los ciudadanos de Estados Unidos “jugar un papel estelar” para impedir una escalada.
Mientras tanto, la dirigente opositora María Corina Machado lanzó su propio mensaje a las fuerzas de seguridad. Afirmó que “la hora decisiva es inminente” y llamó a ubicarse “del lado correcto de la historia”, con respaldo a las maniobras de gobierno de Trump.
Solicitó “bajar las armas”, evitar atacar al pueblo venezolano y actuar según la “voluntad popular”. Sostuvo que la decisión de cada efectivo “marcará su vida para siempre”, señalando que la historia, la ley y la ciudadanía serán los jueces de su conducta. También pidió que no se conviertan en “criminales ni vergüenza para sus familias”, sino en “héroes” del futuro que proyecta para el país.