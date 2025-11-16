Maduro ordena "vigilia permanente" y llama a movilización ante maniobras de EEUU en el Caribe

En su discurso, Maduro además sorprendió interpretando un fragmento de “Imagine”, de John Lennon, con el objetivo de reforzar un mensaje de paz y proyectar un pedido de entendimiento. Asoció la letra a la necesidad de evitar un conflicto, al tiempo que criticó la ofensiva estadounidense contra redes narcoterroristas, estrategia en la que Washington lo acusa de tener un rol central. Posteriormente, pidió a los ciudadanos de Estados Unidos “jugar un papel estelar” para impedir una escalada.