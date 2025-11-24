El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

Vogue ha hablado. La Biblia de la moda declaró la muerte de las zapatillas y, por tanto, anunció la pronta caída del que fuera el calzado más versátil de todos. Desde el 2010 las zapatillas empezaron a aparecer en cada estilo. Desde el deporte hasta la oficina, siempre se veían estas opciones como alternativas más escogidas. Pero eso está a punto de cambiar: no en favor de otro tipo de calzado, sino en favor de un estilo propio de zapatilla.