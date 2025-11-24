El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

Vogue ha hablado. La Biblia de la moda declaró la muerte de las zapatillas y, por tanto, anunció la pronta caída del que fuera el calzado más versátil de todos. Desde el 2010 las zapatillas empezaron a aparecer en cada estilo. Desde el deporte hasta la oficina, siempre se veían estas opciones como alternativas más escogidas. Pero eso está a punto de cambiar: no en favor de otro tipo de calzado, sino en favor de un estilo propio de zapatilla.
Adiós a las clásicas zapatillas de lona, tan características de los 90. Adiós a las zapatillas chunky, voluminosas con suela gruesa y cámaras de aire. Adiós a las Stan Smith de Adidas, que con un estilo sobrio logró colarse entre las vestimentas de blazer, saco y pantalón formal. La revista de moda anunció que es momento del desembarco de las sneakers y que fueron los influencers quienes las escogieron para dar continuidad a la industria de la moda.
Qué tiene que tener una zapatilla para ser una sneaker
Si te preguntás cuál es el estilo de unas sneakers, probablemente la referencia que despeje toda incógnita son los skaters. Es que las sneakers son una prenda propia de estas tribus urbanas. Grandes, con diseño retro-vintage inspirado en los 70, 80 y 90, con una estética futurista y una suela plana y baja. Las sneakers son un ícono de la cultura juvenil y del streetwear.
Hace algunos años nadie se hubiera animado a combinar un traje de oficina con unas zapatillas de skate. Pero el concepto hoy en día ha virado en 180° y nada puede considerarse más cool que llevar un conjunto de oficina con unas sneakers que le hagan juego. Aportan la comodidad clásica de las zapatillas, pero con un diseño evolucionado y elegante que trae frescura y da un toque juvenil a cualquier look.
Sneakers en la pasarela
Ya las marcas deportivas se posicionaron al respecto. En la presentación de primavera-verano 2026, Nike apostó por las sneakers para Diotima, Kallmeyer y Lii. Julian Klausner, por su parte, presentó con gran éxito su modelo Dries Van Noten. Incluso las propias asistentes a los eventos eligieron las sneakers para poder trasladarse cómodamente entre un desfile y otro.
Son los más jóvenes quienes están instalando este nuevo uso. En plataformas puramente visuales como Pinterest se estabilizaron las búsquedas de “sneaker outfits” en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, según indicó Vogue. Entre los usuarios que hacen esta búsqueda se reconoce una clara franja etaria que va de a los 25 a los 35 años y que ya optaron, ante todo, por el diseño juvenil y la comodidad.