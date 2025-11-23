En el gobierno bonaerense advirtieron sobre la reforma laboral: “Quieren quebrar a la clase trabajadora”

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, criticó los lineamientos preliminares de la reforma laboral que prepara el gobierno de Javier Milei. El funcionario sostuvo que el borrador conocido “no tiene sentido en el contexto regional ni mundial”, y afirmó que busca “llevar al trabajador a un preperonismo”, en el marco de lo que definió como “una ofensiva de extrema derecha” destinada a “cercenar derechos para quebrar a la clase trabajadora”.