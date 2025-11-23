Secciones
Una vuelta a los años 50: las prendas vintage que serán tendencia en el verano

Un clásico de la moda vuelve con fuerza este verano. ¿Cómo integrarlo a tu estilo?

Hace 1 Hs

Si estás buscando una alternativa elegante y distinta al animal print, el estampado de lunares se prepara para protagonizar los mejores looks del estilo urbano en los próximos meses. Este motivo, que evoca instantáneamente la moda vintage de mediados del siglo pasado, es mucho más que una tendencia pasajera; es considerado por muchos un verdadero básico de armario debido a su intrínseca atemporalidad y elegancia.

Aunque los expertos lo defienden como un clásico indiscutible, esta temporada los lunares estarán más presentes que nunca. Lo más sorprendente es que este estampado no se limitará únicamente a la época de la primavera y el verano, sino que incluso podría extenderse hasta la temporada otoñal.

Grandes casas de moda como Margiela o Prada incluyeron los lunares en sus desfiles, confirmando su estatus como el estampado de moda del momento. Esto garantiza que serán una pieza clave tanto en las tiendas favoritas como en las calles.

Ideas para integrarlos en el look diario

La versatilidad de este motivo permite integrarlo de múltiples maneras en el guardarropa, incluso para quienes prefieren la sutileza. ¿Cómo incorporarlos si recién te sumás a la tendencia? A través de accesorios sencillos como un pañuelo o un bolso. Por ejemplo, un bolso acolchado en color rojo con lunares blancos puede darle un toque divertido y original a un vestido de punto negro básico.

Otra forma sutil, pero moderna, es elegir la corbata como complemento. Si no te atrevés con lunares grandes y llamativos, una corbata negra con lunares pequeños en blanco es una manera ideal de añadir este print de moda a tu vestuario.

El arte de combinar texturas y estilos

Para quienes adoran las piezas clásicas, un vestido de lunares es un aliado perfecto que puede salvar cualquier look. La clave está en contrastar su estilo tradicional; por ejemplo, combinándolo con una chaqueta de cuero y añadiendo toques de color rojo en los zapatos o el bolso.

En la misma línea de sofisticación, se aconsejan las faldas con vuelo de corte midi y tejido fluido. Estas prendas son extremadamente favorecedoras y quedan bien tanto con una camisa básica como con un jersey, combinadas con cualquier calzado, desde mocasines hasta botas de caña alta. Por último, para los más audaces, la tendencia invita a probar el total look: un traje de camisa o campera y pantalón negro con lunares blancos, combinado con una camiseta negra básica y accesorios preferidos, ofrece un estilismo atrevido y memorable.​

