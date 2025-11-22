Este color marcará tendencia en 2026 para decorar interiores

¿Vivís al ritmo acelerado de todos los días? No sos la única persona: en un mundo que no se detiene, el hogar vuelve a ser ese refugio imprescindible donde bajar un cambio. Y según las últimas proyecciones internacionales, la decoración se prepara para acompañar esa necesidad en 2026.
El Centro de Estética Global de AkzoNobel -referente mundial en análisis de tendencias sociales, de diseño y comportamiento- presentó su informe COLOURFUTURES™ 2026, y su conclusión es contundente: la sociedad busca serenidad. Ese deseo colectivo se traduce en un color que será tendencia en interiores: el azul.
La estrella del año será el “Azul Puro”, propuesto por Alba. Este tono no es una simple elección estética: es casi un manifiesto emocional. Evoca la inmensidad del cielo y la calma del agua, aportando frescura, equilibrio y un ambiente perfecto para desconectar del caos cotidiano. Para los especialistas en diseño, no sólo impacta visualmente: también dialoga con las emociones y crea espacios modernos, elegantes y acogedores.
La paleta del año y los sentimientos que la inspiran
El informe de AkzoNobel destaca que la paleta que acompaña al Azul Puro fue diseñada en sintonía con tres sentimientos que atraviesan a la sociedad actual:
• Parar para pensar.
Una tendencia que invita a la introspección. Combina el azul profundo con tonos neutros para generar ambientes silenciosos, equilibrados y reparadores.
• Entrar en el ritmo de las cosas.
Busca reconectar con el mundo y transmitir calidez. Aquí dominan los azules suaves acompañados de colores terrosos que brindan arraigo, armonía y una sensación de hogar más auténtica.
• Dar vía libre a la diversión.
Para quienes prefieren espacios vibrantes y con personalidad. Usa combinaciones atrevidas donde el Azul Puro se potencia junto a tonos dinámicos que llenan de energía cada ambiente.
Cómo incorporar el Azul Puro en tu casa
El 2026 invita a transformar los ambientes para convertirlos en lugares de descanso real. Y aplicar esta tendencia es más simple de lo que parece:
Textiles renovados. Cambiar cortinas, almohadones o un pie de cama por versiones en tonos de azul genera un efecto inmediato sin obras.
Muebles con onda. Una silla antigua, una mesa lateral o un banco pueden revivir con una mano de pintura azul.
Pared de acento. Una sola pared en Azul Puro en el living o comedor da profundidad e identidad sin recargar.
Materiales naturales. El azul combina a la perfección con lino, mimbre y maderas claras, reforzando la sensación de calma.
Un año para desacelerar
Según AkzoNobel, 2026 será un año en el que el diseño de interiores enfoca su energía en crear refugios de bienestar. Con el Azul Puro, acompañado por tonos como Gris Cobayo y Profundidad del Océano, la tendencia apunta a construir hogares donde la calma sea protagonista.
El color del año llega con un mensaje claro: transformar tu casa puede ser el primer paso para encontrar la serenidad que tanto estás buscando.