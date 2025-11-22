Este color marcará tendencia en 2026 para decorar interiores

La estrella del año será el “Azul Puro”, propuesto por Alba. Este tono no es una simple elección estética: es casi un manifiesto emocional. Evoca la inmensidad del cielo y la calma del agua, aportando frescura, equilibrio y un ambiente perfecto para desconectar del caos cotidiano. Para los especialistas en diseño, no sólo impacta visualmente: también dialoga con las emociones y crea espacios modernos, elegantes y acogedores.