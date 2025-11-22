Jair Bolsonaro detenido: la Justicia brasileña afirmó que el ex mandatario intentó romper su tobillera electrónica para fugarse

La Justicia de Brasil aseguró Jair Bolsonaro intentó romper la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos con el objetivo de fugarse durante una manifestación convocada frente a su residencia por uno de sus hijos. La revelación fue hecha por la Corte Suprema, horas después de que el ex mandatario brasileño fuera detenido de manera preventiva.
Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y bajo prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado nuevamente y trasladado a dependencias policiales para “garantizar el orden público”, según justificó el Supremo en su resolución.
De acuerdo con la orden de prisión, las autoridades detectaron una “violación del equipamiento de monitoreo electrónico” que llevaba el ex presidente a las 0.08 hora local de este sábado.
“La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, afirmó el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, consignó Infobae.
El magistrado también recordó que otros aliados de Bolsonaro -tanto condenados como procesados por prácticas golpistas- escaparon del país recientemente. Entre ellos mencionó a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, y al ex jefe de los servicios de Inteligencia Alexandre Ramagem, quien habría salido de Brasil de manera clandestina por el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, para dirigirse luego a Estados Unidos.
La protesta que activó la orden de detención
La orden de prisión preventiva se emitió a partir de una solicitud de la Policía Federal, luego de que otro de los hijos del ex mandatario, el senador Flávio Bolsonaro, convocara una “vigilia” frente a la vivienda familiar. Bolsonaro arrastra diversos problemas de salud y cumplía prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, después de haber incumplido una serie de medidas cautelares vinculadas al proceso por golpismo.
Para De Moraes, la protesta tuvo la finalidad de obstruir la fiscalización de la prisión domiciliaria. En su decisión, sostuvo que “la supuesta vigilia” ponía “en riesgo el orden público y la efectividad de la ley penal”.
“El tumulto provocado por la reunión ilícita de partidarios del acusado condenado tiene una alta probabilidad de poner en riesgo la prisión domiciliaria impuesta y la efectividad de las medidas cautelares, facilitando un eventual intento de fuga del acusado”, añadió el magistrado.