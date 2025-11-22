Jair Bolsonaro detenido: la Justicia brasileña afirmó que el ex mandatario intentó romper su tobillera electrónica para fugarse

El magistrado también recordó que otros aliados de Bolsonaro -tanto condenados como procesados por prácticas golpistas- escaparon del país recientemente. Entre ellos mencionó a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, y al ex jefe de los servicios de Inteligencia Alexandre Ramagem, quien habría salido de Brasil de manera clandestina por el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, para dirigirse luego a Estados Unidos.