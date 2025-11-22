Jair Bolsonaro fue detenido por la Policía de Brasil y trasladado a una cárcel

La Policía Federal de Brasil detuvo de manera preventiva este sábado al ex presidente Jair Bolsonaro, quien ya cumplía prisión domiciliaria tras ser condenado por intento de golpe de Estado. El operativo se realizó a las 6 de la mañana en su residencia de Brasilia, donde un grupo de agentes arrestó al líder conservador y lo trasladó inmediatamente a dependencias policiales.
Según informó Globo, la Corte Suprema brasileña ordenó la detención preventiva del ex mandatario con el objetivo de “garantizar el orden público”. En un comunicado breve, la Policía Federal confirmó que había ejecutado en Brasilia “una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema”, sin precisar la identidad del detenido.
La medida se produjo un día después de que la defensa de Bolsonaro solicitara al máximo tribunal que el ex presidente pudiera cumplir bajo régimen domiciliario la pena de 27 años y tres meses de prisión que recibió por intentar derrocar al Gobierno de Lula da Silva en 2022.
Una condena histórica
La sentencia contra Bolsonaro fue dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal, que lo halló responsable, por 4 votos a 1, de liderar una organización criminal armada destinada a mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula da Silva. Debido a la composición del voto, el ex mandatario no pudo apelar el fallo ante el pleno del STF.
De acuerdo con la acusación, la conspiración se inició en junio de 2021, con una campaña sostenida para desacreditar las instituciones y el sistema electoral brasileño. Tras la victoria de Lula en octubre de 2022, la trama escaló hacia acciones concretas, que incluyeron protestas, intentos de atentados y campamentos frente a los cuarteles donde seguidores bolsonaristas exigían que el Ejército detuviera la investidura del presidente electo.
Lula asumió finalmente el 1 de enero de 2023, pero una semana más tarde miles de activistas de ultraderecha marcharon desde uno de esos campamentos para asaltar las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema en Brasilia.
Según la Fiscalía, ese ataque representó el desenlace de una trama golpista “liderada” directamente por Bolsonaro, cuyo objetivo -sostienen- era “perpetuarse en el poder” e imponer “una dictadura” en Brasil.