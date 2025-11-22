Jair Bolsonaro fue detenido por la Policía de Brasil y trasladado a una cárcel

La Policía Federal de Brasil detuvo de manera preventiva este sábado al ex presidente Jair Bolsonaro, quien ya cumplía prisión domiciliaria tras ser condenado por intento de golpe de Estado. El operativo se realizó a las 6 de la mañana en su residencia de Brasilia, donde un grupo de agentes arrestó al líder conservador y lo trasladó inmediatamente a dependencias policiales.