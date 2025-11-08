Secciones
Mundo

Duro revés para Jair Bolsonaro: la Corte Suprema de Brasil dejó firme la condena a 27 años de prisión

El ex mandatario fue hallado culpable en septiembre de 2025 por operar para impedir la asunción de Lula tras haber perdido los comicios presidenciales.

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil. Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil. FOTO TOMADA DE FRANCE24.COM
Hace 36 Min

Un duro revés judicial sufrió Jair Bolsonaro. La Corte Suprema de Brasil rechazó por unanimidad una apelación presentada por la defensa del ex mandatario, manteniendo así la condena a 27 años de cárcel para el expresidente por intentar un golpe de Estado luego de las elecciones de 2022.

El líder conservador había sido hallado culpable en septiembre de 2025 por operar para impedir la asunción de Lula da Silva tras haber perdido los comicios presidenciales.

Trump sanciona a la esposa del juez que condenó a Bolsonaro

Trump sanciona a la esposa del juez que condenó a Bolsonaro

En su presentación, los abogados de Bolsonaro alegaron “profundas injusticias” y “contradicciones” en el fallo, y denunciaron obstáculos para ejercer la defensa durante el proceso. El recurso buscaba reducir la pena impuesta al exmandatario de 70 años, quien actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria preventiva y tiene prohibido hacer declaraciones públicas o usar redes sociales.

Un fallo unánime

Los cuatro magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron en contra de la apelación en una sesión virtual. El resultado se hará oficial cuando expire el plazo establecido por el tribunal, a la medianoche del 14 de noviembre.

El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, fue el primero en pronunciarse y rechazó todos los argumentos de la defensa. En un documento de 141 páginas, Moraes reiteró el papel de Bolsonaro como líder de una organización criminal que, junto a varios colaboradores, conspiró para atentar contra el Estado de Derecho Democrático.

Además, reafirmó su responsabilidad como instigador de los actos del 8 de enero de 2023, cuando cientos de simpatizantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia. El magistrado negó cualquier “cercenamiento de defensa”, al sostener que “todas las pruebas fueron puestas a disposición de los abogados”.

Solicitaron evaluar el estado de salud de Bolsonaro antes de definir dónde cumplirá su condena

Solicitaron evaluar el estado de salud de Bolsonaro antes de definir dónde cumplirá su condena

Moraes también descartó reducir el castigo y recordó que la avanzada edad de Bolsonaro ya había sido considerada como un factor atenuante. “La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena”, escribió el juez en su dictamen.

Los otros tres magistrados votaron en el mismo sentido durante la jornada, consolidando la decisión unánime.

Próximos pasos y posibles beneficios

Aunque aún cabe una nueva apelación, esta podría ser rechazada sin necesidad de votación. En tal caso, la condena entraría en vigor y Bolsonaro podría ser enviado a prisión.

Debido a sus problemas de salud, la defensa planea solicitar que cumpla la pena en régimen domiciliario, como ocurrió con el expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien en mayo obtuvo ese beneficio por una condena de ocho años por corrupción.

Protestas contra la posible amnistía a Bolsonaro

Protestas contra la posible amnistía a Bolsonaro

Bolsonaro arrastra complicaciones médicas derivadas de una puñalada en el abdomen sufrida durante un acto de campaña en 2018, y recientemente fue diagnosticado con cáncer de piel, aunque las lesiones fueron removidas. 

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJair Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Solicitaron evaluar el estado de salud de Bolsonaro antes de definir dónde cumplirá su condena

Solicitaron evaluar el estado de salud de Bolsonaro antes de definir dónde cumplirá su condena

Terror en Río de Janeiro: Lula busca combatir la raíz del narcotráfico

Terror en Río de Janeiro: Lula busca combatir la raíz del narcotráfico

Horror en Río de Janeiro: el 95% de los muertos tenían vínculos con el Comando Vermelho

Horror en Río de Janeiro: el 95% de los muertos tenían vínculos con el Comando Vermelho

Es de Brasil y creó un proyecto para conectar a futuros ingenieros con el mundo hispanohablante

Es de Brasil y creó un proyecto para conectar a futuros ingenieros con el mundo hispanohablante

Lo más popular
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
1

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta
2

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
3

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo
4

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA
5

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido
6

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Más Noticias
Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Las 11 muertes del peronismo

Las 11 muertes del peronismo

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Comentarios