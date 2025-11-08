Duro revés para Jair Bolsonaro: la Corte Suprema de Brasil dejó firme la condena a 27 años de prisión

Un duro revés judicial sufrió Jair Bolsonaro. La Corte Suprema de Brasil rechazó por unanimidad una apelación presentada por la defensa del ex mandatario, manteniendo así la condena a 27 años de cárcel para el expresidente por intentar un golpe de Estado luego de las elecciones de 2022.
El líder conservador había sido hallado culpable en septiembre de 2025 por operar para impedir la asunción de Lula da Silva tras haber perdido los comicios presidenciales.
En su presentación, los abogados de Bolsonaro alegaron “profundas injusticias” y “contradicciones” en el fallo, y denunciaron obstáculos para ejercer la defensa durante el proceso. El recurso buscaba reducir la pena impuesta al exmandatario de 70 años, quien actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria preventiva y tiene prohibido hacer declaraciones públicas o usar redes sociales.
Un fallo unánime
Los cuatro magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron en contra de la apelación en una sesión virtual. El resultado se hará oficial cuando expire el plazo establecido por el tribunal, a la medianoche del 14 de noviembre.
El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, fue el primero en pronunciarse y rechazó todos los argumentos de la defensa. En un documento de 141 páginas, Moraes reiteró el papel de Bolsonaro como líder de una organización criminal que, junto a varios colaboradores, conspiró para atentar contra el Estado de Derecho Democrático.
Además, reafirmó su responsabilidad como instigador de los actos del 8 de enero de 2023, cuando cientos de simpatizantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia. El magistrado negó cualquier “cercenamiento de defensa”, al sostener que “todas las pruebas fueron puestas a disposición de los abogados”.
Moraes también descartó reducir el castigo y recordó que la avanzada edad de Bolsonaro ya había sido considerada como un factor atenuante. “La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena”, escribió el juez en su dictamen.
Los otros tres magistrados votaron en el mismo sentido durante la jornada, consolidando la decisión unánime.
Próximos pasos y posibles beneficios
Aunque aún cabe una nueva apelación, esta podría ser rechazada sin necesidad de votación. En tal caso, la condena entraría en vigor y Bolsonaro podría ser enviado a prisión.
Debido a sus problemas de salud, la defensa planea solicitar que cumpla la pena en régimen domiciliario, como ocurrió con el expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien en mayo obtuvo ese beneficio por una condena de ocho años por corrupción.
Bolsonaro arrastra complicaciones médicas derivadas de una puñalada en el abdomen sufrida durante un acto de campaña en 2018, y recientemente fue diagnosticado con cáncer de piel, aunque las lesiones fueron removidas.