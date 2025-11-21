El estremecedor relato de la tía de la niña baleada en San Cayetano: “Ella estaba en la bici”

La tía de la niña de siete años que permanece internada en gravísimo estado en el Hospital de Niños, brindó a LA GACETA su relato sobre el momento en el que la pequeña recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en su casa en San Cayetano. La mujer, que pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, también denunció que la familia realizó múltiples denuncias previas por ataques similares, pero -según contó- nunca obtuvieron respuesta de la Policía.