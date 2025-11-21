Secciones
El estremecedor relato de la tía de la niña baleada en San Cayetano: “Ella estaba en la bici”

La familiar de la víctima contó cómo ocurrió el ataque y denunció reiteradas amenazas en el barrio.

Hace 1 Hs

La tía de la niña de siete años que permanece internada en gravísimo estado en el Hospital de Niños, brindó a LA GACETA su relato sobre el momento en el que la pequeña recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en su casa en San Cayetano. La mujer, que pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, también denunció que la familia realizó múltiples denuncias previas por ataques similares, pero -según contó- nunca obtuvieron respuesta de la Policía.

“Los chicos estaban jugando al carnaval en el patio, echándose agua porque hacía muchísimo calor. En eso siento una moto que pasa a gran velocidad. Miro hacia afuera y veo a dos sujetos. Frenan, se bajan y hacen los disparos hacia la casa”.

En ese momento, la niña se encontraba en su bicicleta. “Estaba paradita arriba de la bici, detrás de la reja. Recibió uno de los impactos en su cabecita”, relató entre lágrimas. Los demás menores lograron correr hacia el interior de la vivienda, pero la pequeña quedó inmóvil sobre el rodado.

“Cuando la veo que seguía arriba de la bici, me acerco y ahí cae. Ahí puedo ver que tenía el impacto de bala. Empecé a gritar y los vecinos también empezaron a gritar quiénes eran”, indicó. “Hay dos detenidos, pero el que hizo los tiros todavía no está detenido”, afirmó.

Tensión frente al Hospital de Niños

La tía también explicó qué originó el conflicto ocurrido este viernes frente al Hospital de Niños, donde familiares y allegados quemaron gomas para exigir información sobre el estado de la pequeña.

“A la mamá le tenían que dar el parte médico a las 12 y no se lo daban. Estaba desesperada. Ella preguntaba, hablaba, insistía, y nadie salía. Entonces quisieron hacer una protesta para que los escuchen”, relató. Finalmente, el equipo médico salió y brindó el informe: “Sigue muy grave, muy mal”.

“Esto no es la primera vez”

La mujer aseguró que la familia viene denunciando situaciones similares desde hace tiempo. “Esta es la cuarta vez. Cada vez que fuimos a poner la denuncia, nunca actuaron. A la mamá incluso le pidieron un testigo para poder denunciar”, cuestionó.

La tía también señaló que en uno de los ataques anteriores fue a radicar la denuncia, pero las mujeres del clan enfrentado la esperaban cerca de la comisaría. “Me querían agarrar. Un vecino me subió a su moto y me sacó de ahí. No podía ni entrar a denunciar”.

Para la familia, la situación en el barrio es insoportable: “No es vida. Yo creo que si la Policía hubiese actuado antes, esto no hubiese pasado”.

Pedido desesperado de justicia

“Queremos que los metan presos a todos. Hay muchos menores involucrados, muchos, y nadie hace nada”, reclamó. Mientras tanto, la familia permanece en el Hospital de Niños esperando novedades sobre la salud de la pequeña, que continúa en estado crítico.

