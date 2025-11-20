San Cayetano: una nena de 7 años fue baleada en la cabeza y se encuentra en grave estado

Una nena de 7 años fue internada en grave estado luego de recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza durante la tarde de este jueves en el barrio San Cayetano, San Miguel de Tucumán. El caso permanece bajo investigación y ya hay dos personas demoradas, mientras que la Policía continúa buscando al presunto autor del ataque, quien se encuentra identificado.
De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cuando la menor llegó primero a la Policlínica San Cayetano, trasladada de urgencia por un vecino. Tras ser asistida, fue derivada en ambulancia al Hospital de Niños, donde ingresó con una herida de arma de fuego con entrada y salida en la cabeza. Los médicos confirmaron que su estado es “grave” y fue llevada de inmediato a quirófano.
Aún se desconocen las circunstancias en las que la niña fue baleada, y los investigadores trabajan para reconstruir el episodio. La Policía informó que dos personas fueron demoradas en el marco de las primeras averiguaciones y que continúan los operativos para dar con el presunto tirador, señalado por testigos y ya identificado.
Incidentes con vecinos durante el operativo
Mientras la Policía realizaba tareas en la zona del hecho, en inmediaciones de Brígido Terán al 1800, algunos vecinos comenzaron a arrojar piedras y agredir a los efectivos. Debido a los disturbios, tres hombres fueron aprehendidos por atentado y resistencia a la autoridad y quedaron a disposición de la Justicia.
Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades. Se espera una ampliación oficial por parte de las autoridades policiales y judiciales en las próximas horas.