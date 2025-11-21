En medio del grave cuadro de la pequeña baleada, hubo incidentes frente al Hospital de Niños

El episodio ocurrió apenas minutos después de que el Ministerio Público Fiscal confirmara la imputación de dos sospechosos por el ataque. La Unidad de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, acusó a un joven de 19 años -a quien se le dictó prisión preventiva por cuatro meses- y a un adolescente de 16, para quien se dispusieron medidas provisorias por el mismo plazo.