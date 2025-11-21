Secciones
En medio del grave cuadro de la pequeña baleada, hubo incidentes frente al Hospital de Niños

El episodio ocurrió minutos después de que el Ministerio Público Fiscal confirmara la imputación de dos sospechosos por el ataque en San Cayetano.

Hace 1 Hs

Un clima de extrema tensión se vivió este mediodía en las puertas del Hospital de Niños, donde familiares de la pequeña de siete años baleada en el barrio San Cayetano quemaron neumáticos y protagonizaron forcejeos e insultos en reclamo de información sobre el estado de salud de la menor, que permanece internada en estado crítico.

El episodio ocurrió apenas minutos después de que el Ministerio Público Fiscal confirmara la imputación de dos sospechosos por el ataque. La Unidad de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, acusó a un joven de 19 años -a quien se le dictó prisión preventiva por cuatro meses- y a un adolescente de 16, para quien se dispusieron medidas provisorias por el mismo plazo. 

Ambos fueron señalados como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de dos o más personas, en grado de tentativa. Según informó el MPF, continúan las medidas para dar con el paradero de otros dos involucrados en el ataque, ocurrido ayer en el barrio San Cayetano.

Momentos de tensión en el hospital

Mientras los médicos del Hospital de Niños monitorean la evolución de la niña -que fue intervenida quirúrgicamente tras ingresar con una herida de bala en la cabeza-, sus familiares se congregaron en la entrada del centro asistencial y denunciaron que no recibían el parte médico actualizado.

La protesta derivó en la quema de gomas y en un breve enfrentamiento con efectivos policiales, que intervinieron para despejar la zona y evitar que la situación escalara.

Tras varios minutos de incidentes, la policía logró controlar el conflicto y restablecer el orden en la zona. Desde el hospital, en tanto, el equipo profesional continúa trabajando para estabilizar a la niña, cuyo estado sigue siendo “muy grave”, según trascendió de fuentes médicas.

Las autoridades judiciales y sanitarias, en tanto, afirmaron actualizarán la información a medida que avance la investigación y evolucione el cuadro de la menor.

