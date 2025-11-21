Secciones
Aprehenden a dos sospechosos por el ataque a tiros que dejó herida a una niña de siete años

Los jóvenes fueron identificados por testigos como autores de los disparos contra una vivienda.

Hace 1 Hs

Dos jóvenes fueron aprehendidos en la capital, acusados de participar en un ataque a tiros que terminó con una niña de 7 años gravemente herida en la zona del barrio San Cayetano. 

Los sospechosos, un menor de 16 años y un joven de 19, fueron señalados por testigos como parte del grupo que habría efectuado más de cinco disparos contra una vivienda en la zona de .

La menor, que recibió un balazo en la cabeza, fue atendida inicialmente en el CAPS de San Cayetano y luego trasladada de urgencia al hospital de Niños. El hecho generó conmoción en la zona, donde vecinos describieron la fuga de los agresores, algunos a bordo de una motocicleta y otros a pie.

A partir de la identificación realizada por testigos del ataque, se logró ubicar a dos de los implicados en la vereda de calle Brígido Terán al 1.800. Ambos quedaron detenidos por disposición de la Fiscalía de Homicidios, que además ordenó la intervención del ECIF, la División Homicidios y los organismos competentes por la minoría de edad de uno de los acusados.

En paralelo, aún se busca a otros dos sospechosos mencionados por los testigos. La investigación sigue en curso para esclarecer el ataque y determinar la participación de todos los involucrados, de acuerdo con el parte oficial.

