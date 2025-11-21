Aprehenden a dos sospechosos por el ataque a tiros que dejó herida a una niña de siete años

A partir de la identificación realizada por testigos del ataque, se logró ubicar a dos de los implicados en la vereda de calle Brígido Terán al 1.800. Ambos quedaron detenidos por disposición de la Fiscalía de Homicidios, que además ordenó la intervención del ECIF, la División Homicidios y los organismos competentes por la minoría de edad de uno de los acusados.