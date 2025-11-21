Qué se sabe del estado de la niña de siete años que lucha por su vida tras recibir un disparo en San Cayetano

Las dos niñas, de 5 y 9 años, fueron trasladadas al Hospital de Niños. La menor de 5 años presenta “fractura de fémur, fractura de cadera y una lesión vesical importante”, mientras que la de 9 años llegó con “una fractura compleja de pelvis, hematomas múltiples, fractura de pierna derecha y un hematoma en la cara interna del muslo”. Ambas están siendo evaluadas por especialistas de cirugía, traumatología y terapia intensiva. Es probable que requieran internación en áreas críticas.