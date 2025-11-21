Alerta por contagios de sífilis: Tucumán es la provincia con mayor incremento porcentual en el NOA

El último Boletín Epidemiológico Nacional actualizó los datos relacionados a los contagios de sífilis. El informe incluye los últimos datos sistematizados que corresponden a la semana del 7 al 13 de noviembre, la Semana Epidemiológica 45. Tucumán se posicionó como la provincia del Noroeste Argentino con mayor aumento porcentual de contagios, lo que debe representar un llamado de atención para la población en general, así como también para las carteras de salud pública.