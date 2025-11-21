Alarma en Tucumán: los casos de sífilis se dispararon a 900 y Salud advierte que la gente “dejó de cuidarse”

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, confirmó este viernes un fuerte repunte de casos de sífilis en la provincia. Según dijo, se pasó de 622 diagnósticos en 2024 a alrededor de 900 en 2025, una suba que atribuyó tanto a la mayor cantidad de testeos como a cambios en los hábitos de protección sexual.
“La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa que está aumentando en todo el mundo, y Tucumán no es la excepción”, explicó. “No creo que sea por falta de conocimiento: todos saben que no cuidarse implica un riesgo. Lo que vemos es que muchos métodos anticonceptivos reemplazaron al preservativo, que antes se usaba también como barrera para evitar el embarazo. Ese cambio hizo que la gente dejara de protegerse frente a enfermedades contagiosas”.
Quiénes son los más afectados
El ministro detalló que los casos se concentran, como ocurre a nivel nacional, en la franja de 15 a 39 años, sin variaciones significativas respecto a años anteriores.
Además, recordó que los equipos de Salud realizan campañas activas, especialmente a través de los tráileres sanitarios, donde se realizan test rápidos de sífilis y VIH “de manera gratuita, confidencial y sin pedido previo”.
Ante esto, Medina Ruiz insistió en que revertir la tendencia es posible y rápido. “La sífilis se detecta con un test simple y se trata con penicilina. Es muy fácil. Si alguien tiene una vida sexual activa sin cuidados, debe hacerse un análisis al menos una vez al año”.
Explicó que la enfermedad tiene etapas: una fase primaria con una lesión indolora -“en el varón se ve, en la mujer suele quedar oculta, pero igual contagia”- y luego un estado latente que puede derivar en erupciones cutáneas o cuadros más graves si no se trata.
También remarcó la importancia del control en embarazadas. “La sífilis se transmite por vía placentaria. Hay niños que nacen con sífilis congénita y requieren diez días de internación y tratamiento. Todo eso se evita con un simple chequeo”.
Vacunación: buenos niveles, pero con alerta regional
El ministro también se refirió a la situación de las vacunas en la provincia y destacó que Tucumán mantiene una alta adherencia. “Tenemos una comunidad que confía en la vacunación y un periodismo responsable que no da espacio a discursos antivacunas”, afirmó.
Recordó que, mientras países de la región enfrentan brotes de sarampión, Tucumán llegó al 94% de cobertura con dos dosis el año pasado. Recomendó que quienes viajen al exterior verifiquen tener el calendario completo.
Dengue: 21 semanas sin casos
Sobre el dengue, informó que la provincia acumula 21 semanas sin circulación viral, aunque se siguen aplicando dosis a quienes ya iniciaron el esquema. “Probablemente la semana próxima abramos la vacunación a otros grupos”, adelantó.