Alarma en Tucumán: los casos de sífilis se dispararon a 900 y Salud advierte que la gente “dejó de cuidarse”

“La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa que está aumentando en todo el mundo, y Tucumán no es la excepción”, explicó. “No creo que sea por falta de conocimiento: todos saben que no cuidarse implica un riesgo. Lo que vemos es que muchos métodos anticonceptivos reemplazaron al preservativo, que antes se usaba también como barrera para evitar el embarazo. Ese cambio hizo que la gente dejara de protegerse frente a enfermedades contagiosas”.