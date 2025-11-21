Tras la zafra azucarera, Tucumán y Santiago del Estero realizaron un control ambiental en la Cuenca Salí–Dulce

Con el objetivo de fortalecer la protección del ecosistema y prevenir la contaminación, la Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán, dependiente de la Secretaría de Producción, y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero realizaron un nuevo operativo de monitoreo en la Cuenca Salí–Dulce, tras el cierre de la zafra azucarera en la provincia.
La jornada se desarrolló en el marco del acuerdo de cooperación entre ambas jurisdicciones, que establece acciones coordinadas para garantizar una gestión sostenible de la cuenca compartida.
Equipos técnicos de ambos organismos recorrieron distintos puntos previamente definidos para evaluar las condiciones ambientales, luego del período de actividad industrial de unos 215 días.
El operativo fue encabezado por el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach, y el defensor del Pueblo santiagueño, Daniel Escobar Correa, quienes supervisaron las tareas junto a sus equipos especializados.
Las autoridades destacaron que los controles sobre la calidad del agua se realizan de manera permanente durante todo el año. Estas tareas están a cargo de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental, en coordinación con la Dirección de Recursos Hídricos, y constituyen una herramienta esencial para detectar posibles focos de contaminación y garantizar el cuidado integral de la Cuenca Salí–Dulce, indicaron.