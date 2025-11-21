Secciones
Rosario Central celebró bajo la lluvia su título de Liga 2025: 3.000 hinchas, plantel en el balcón y ausencia de Di María

El club convocó a sus simpatizantes en la Sede Fundacional tras ser reconocido por la AFA como el mejor equipo de la tabla anual.

Rosario Central celebró el título de la Liga 2025. Rosario Central celebró el título de la Liga 2025.
Hace 9 Min

La consagración de Rosario Central como Campeón de la Liga 2025 tuvo su festejo oficial junto a los hinchas tras la resolución del Comité Ejecutivo de la AFA, que reconoció al equipo de Ariel Holan como el mejor de la temporada por liderar la tabla Anual con 66 puntos.

La coronación había sido formalizada en una reunión en Buenos Aires encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte, donde una delegación canalla recibió el trofeo. Allí estuvieron presentes el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el técnico Ariel Holan, el capitán Jorge Broun y la máxima figura del plantel, Ángel Di María, para quien este reconocimiento significó su primera estrella con Rosario Central y también su primera en el fútbol argentino.

Un festejo multitudinario bajo la lluvia

Apenas se oficializó la noticia, el club convocó a los hinchas a celebrar ayer a las 21 en la Sede Fundacional. A pesar de las condiciones climáticas adversas, se estima que al menos 3.000 simpatizantes se acercaron para festejar el nuevo título.

La celebración se desarrolló bajo la lluvia, con cánticos, banderas y un ambiente de euforia. Desde el balcón de la sede, los jugadores compartieron el momento con su gente: cantaron, saludaron y acompañaron el festejo desde lo alto.

Entre los futbolistas presentes se destacaron Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz y el propio Jorge Broun, uno de los referentes del equipo.

La ausencia de Di María

Aunque había participado de la ceremonia de premiación en Buenos Aires, Ángel Di María no estuvo en la celebración con los hinchas. Su ausencia se debió a cuestiones personales, según informó el club.

Un festejo en la antesala de los playoffs

El encuentro funcionó como una celebración espontánea y también como la previa del inicio de los playoffs del Torneo Clausura 2025, en los que Central buscará extender un año que ya quedó marcado por su reconocimiento oficial como el mejor equipo de la temporada.

