Rosario Central celebró bajo la lluvia su título de Liga 2025: 3.000 hinchas, plantel en el balcón y ausencia de Di María

La coronación había sido formalizada en una reunión en Buenos Aires encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte, donde una delegación canalla recibió el trofeo. Allí estuvieron presentes el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el técnico Ariel Holan, el capitán Jorge Broun y la máxima figura del plantel, Ángel Di María, para quien este reconocimiento significó su primera estrella con Rosario Central y también su primera en el fútbol argentino.