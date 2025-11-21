¿Qué equipos podrían reclamarle un título a la AFA tras la coronación de Rosario Central?

Tres clubes con argumentos para reclamar

La idea no es descabellada si se repasan los antecedentes desde que la Tabla Anual comenzó a utilizarse como guía para clasificar a las copas internacionales. En total, fueron cinco temporadas bajo ese formato, y en cuatro de ellas —excluyendo la actual— hubo equipos que terminaron en lo más alto del acumulado y que, bajo el nuevo criterio, podrían sentir que merecen la misma estrella que hoy luce Rosario Central.