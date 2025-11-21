Secciones
¿Qué equipos podrían reclamarle un título a la AFA tras la coronación de Rosario Central?

La decisión de otorgar un título anual a Rosario Central abrió un frente inesperado: River, Racing y Vélez, líderes de la Tabla Anual en temporadas previas, podrían exigirle a la AFA el mismo reconocimiento

Hace 21 Min

La sorpresiva coronación de Rosario Central como campeón anual 2025 sigue reverberando en el fútbol argentino. La decisión, inédita e incorporada una vez finalizada la temporada, abrió un frente inesperado de polémicas, reclamos y comparaciones históricas. Y, en las últimas horas, se instaló una posibilidad que promete sumar tensión: al menos tres clubes podrían exigirle a la AFA el mismo tipo de reconocimiento para temporadas anteriores.

La resolución que benefició al “Canalla” no estaba prevista en el reglamento oficial del Torneo LPF 2025, que únicamente contempla tres títulos: Apertura, Clausura y Trofeo de Campeones. Sin embargo, la AFA decidió incorporar un cuarto trofeo para destacar al equipo con mejor rendimiento acumulado en el año, un criterio habitual en otras ligas como la MLS, que otorga el Supporters’ Shield al conjunto con mayor puntaje global.

Un título nuevo, una polémica nueva

Desde que se divulgó el anuncio —que tomó forma apenas concluida la Tabla Anual— las reacciones no tardaron en multiplicarse. La consagración de Central, que llegó tras un semestre marcado por fallos arbitrales que generaron debate, hizo crecer el malestar en otras hinchadas.

En ese clima, el comentario irónico de Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez, terminó por encender aún más la discusión: “Si es retroactivo, capaz nos corresponde uno a nosotros por el año pasado”, deslizó, abriendo un interrogante que rápidamente ganó volumen.

Tres clubes con argumentos para reclamar 

La idea no es descabellada si se repasan los antecedentes desde que la Tabla Anual comenzó a utilizarse como guía para clasificar a las copas internacionales. En total, fueron cinco temporadas bajo ese formato, y en cuatro de ellas —excluyendo la actual— hubo equipos que terminaron en lo más alto del acumulado y que, bajo el nuevo criterio, podrían sentir que merecen la misma estrella que hoy luce Rosario Central.

Los campeones de la Tabla Anual:

2021: River Plate

2022: Racing Club

2023: River Plate

2024: Vélez Sarsfield

Si bien ninguno de estos clubes manifestó formalmente la intención de reclamar, el antecedente de Central habilita la especulación: si el reconocimiento premia la regularidad anual, ¿por qué no extenderlo a los equipos que hicieron méritos equivalentes en temporadas recientes?

Un debate que recién empieza

La AFA justificó la creación del nuevo título como una forma de “valorar el rendimiento sostenido”, pero la falta de previsión reglamentaria abrió la puerta a interpretaciones diversas y alimentó un escenario que combina reclamos, silencios cautelosos e hinchadas expectantes.

En un fútbol argentino históricamente apasionado y desconfiado, la discusión está lejos de cerrarse. Mientras Central celebra y disfruta su nueva estrella, la pregunta ya circula con fuerza en Núñez, Avellaneda y Liniers:
¿reconocerá la AFA lo hecho por los campeones de la Tabla Anual en 2021, 2022, 2023 y 2024? 

Temas Club Atlético River PlateAngel Di MaríaRacing ClubClub Atlético Vélez SarsfieldAsociación del Fútbol ArgentinoClub Atlético Rosario CentralClaudio "Chiqui" TapiaAriel Holan
