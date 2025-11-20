Rosario Central, AFA y un título inesperado: otro capítulo en la saga de cambios sobre la marcha

La dirigencia del fútbol argentino volvió a escribir una página de improvisación. En un movimiento sorpresivo, sin anuncios previos ni fundamentos sólidos, la Liga Profesional proclamó a Rosario Central como “Campeón de la Liga”, un título que reconoce al equipo que más puntos sumó en el año. El reconocimiento, que tomó forma en una reunión a puertas cerradas, reavivó cuestionamientos históricos: decisiones que cambian en pleno camino, reglamentos que se acomodan según la coyuntura y un escenario donde las definiciones parecen más una reacción que un plan.