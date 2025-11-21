Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

La tormenta que sorprendió a los tucumanos durante la madrugada dejó árboles caídos, cortes de luz, calles anegadas y registros que impactaron en toda la provincia. Para entender qué ocurrió, Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el aeropuerto Benjamín Matienzo, explicó a LA GACETA los motivos del fenómeno que alcanzó ráfagas de hasta 100 km/h, muy por encima de lo habitual para Tucumán.
“Desde el miércoles ya se había emitido una alerta por vientos fuertes y tormentas. Sabíamos que podía ser intenso, pero finalmente llegó más potenciado de lo esperado. Se hablaba de ráfagas de 80 km/h y el dato oficial fue de 100 km/h”, señaló Brito en diálogo con LG Play.
El especialista detalló que la violencia del temporal respondió a la interacción de dos fenómenos principales. “Se combinó la llegada de un frente frío con una gran diferencia de presión atmosférica, y a eso se sumó la formación de tormentas que fueron localmente fuertes en sectores puntuales de la provincia”.
Entre las zonas más afectadas por la caída de granizo mencionó Aguilares y Santa Ana, donde incluso se registraron calles cubiertas. Otras localidades tuvieron lluvias intensas en muy poco tiempo. En los valles, en cambio, no hubo reportes significativos más allá del viento.
Brito recordó que este tipo de fenómenos, aunque impactantes, no son anormales para la época. “Está dentro de lo esperado. Estas condiciones se generan por la inestabilidad, la humedad y el descenso repentino de temperatura”, afirmó.
¿Cuánto viento es “normal” en Tucumán?
Para dimensionar la magnitud del temporal, Brito explicó que la provincia no suele registrar vientos tan fuertes. “Los valores normales rondan entre 10 y 20 km/h por mes. Tucumán no está acostumbrada a vientos de 100 km/h. Es un valor muy significativo”, señaló.
Al ser consultado sobre el estado actual del tiempo, confirmó que aún regía una alerta hasta el mediodía, aunque las condiciones ya habían cambiado. “Más allá de que la alerta sigue vigente, el tiempo ya está mejorando. Pasamos de tormentas severas a condiciones de buen tiempo”, indicó.
Qué esperar para el fin de semana largo
Para quienes planean actividades al aire libre, Brito brindó un panorama alentador:
Sábado y domingo: condiciones de buen tiempo en toda la provincia.
Zonas de montaña: posibilidad de precipitaciones débiles el sábado.
Sin eventos fuertes a corto plazo: “Esperamos que las precipitaciones regresen recién entre jueves y viernes de la próxima semana, pero no serían intensas”.
Cómo será el verano
Consultado sobre el panorama estival, Brito anticipó que el verano tendrá un comportamiento variable por la influencia de La Niña, aunque en su fase débil. “Va a alternar semanas con lluvias y otras con calor y pocas precipitaciones. Esa será la dinámica de todo el verano”, explicó.
Un alivio tras el calor extremo
El especialista también confirmó que, tras los sofocantes 37 °C de ayer, la temperatura bajó abruptamente. “Ahora tenemos apenas 20 grados. Es normal que después de la lluvia se sienta ese vapor y humedad cuando empieza a calentar el sol”, detalló.