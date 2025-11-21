Secciones
SociedadActualidad

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Cristofer Brito, observador del SMN, explicó por qué se potenciaron los vientos, cómo evolucionará el clima este fin de semana largo y qué esperar para el verano.

Hace 1 Hs

La tormenta que sorprendió a los tucumanos durante la madrugada dejó árboles caídos, cortes de luz, calles anegadas y registros que impactaron en toda la provincia. Para entender qué ocurrió, Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el aeropuerto Benjamín Matienzo, explicó a LA GACETA los motivos del fenómeno que alcanzó ráfagas de hasta 100 km/h, muy por encima de lo habitual para Tucumán.

“Desde el miércoles ya se había emitido una alerta por vientos fuertes y tormentas. Sabíamos que podía ser intenso, pero finalmente llegó más potenciado de lo esperado. Se hablaba de ráfagas de 80 km/h y el dato oficial fue de 100 km/h”, señaló Brito en diálogo con LG Play. 

El especialista detalló que la violencia del temporal respondió a la interacción de dos fenómenos principales. “Se combinó la llegada de un frente frío con una gran diferencia de presión atmosférica, y a eso se sumó la formación de tormentas que fueron localmente fuertes en sectores puntuales de la provincia”.

Los fuertes vientos provocaron la caída de ramas y cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Los fuertes vientos provocaron la caída de ramas y cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Entre las zonas más afectadas por la caída de granizo mencionó Aguilares y Santa Ana, donde incluso se registraron calles cubiertas. Otras localidades tuvieron lluvias intensas en muy poco tiempo. En los valles, en cambio, no hubo reportes significativos más allá del viento.

Brito recordó que este tipo de fenómenos, aunque impactantes, no son anormales para la época. “Está dentro de lo esperado. Estas condiciones se generan por la inestabilidad, la humedad y el descenso repentino de temperatura”, afirmó.

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

¿Cuánto viento es “normal” en Tucumán?

Para dimensionar la magnitud del temporal, Brito explicó que la provincia no suele registrar vientos tan fuertes. “Los valores normales rondan entre 10 y 20 km/h por mes. Tucumán no está acostumbrada a vientos de 100 km/h. Es un valor muy significativo”, señaló. 

Al ser consultado sobre el estado actual del tiempo, confirmó que aún regía una alerta hasta el mediodía, aunque las condiciones ya habían cambiado. “Más allá de que la alerta sigue vigente, el tiempo ya está mejorando. Pasamos de tormentas severas a condiciones de buen tiempo”, indicó.

Qué esperar para el fin de semana largo

Para quienes planean actividades al aire libre, Brito brindó un panorama alentador:

Sábado y domingo: condiciones de buen tiempo en toda la provincia.

Zonas de montaña: posibilidad de precipitaciones débiles el sábado.

Sin eventos fuertes a corto plazo: “Esperamos que las precipitaciones regresen recién entre jueves y viernes de la próxima semana, pero no serían intensas”.

Cómo será el verano

Consultado sobre el panorama estival, Brito anticipó que el verano tendrá un comportamiento variable por la influencia de La Niña, aunque en su fase débil. “Va a alternar semanas con lluvias y otras con calor y pocas precipitaciones. Esa será la dinámica de todo el verano”, explicó.

Un alivio tras el calor extremo

El especialista también confirmó que, tras los sofocantes 37 °C de ayer, la temperatura bajó abruptamente. “Ahora tenemos apenas 20 grados. Es normal que después de la lluvia se sienta ese vapor y humedad cuando empieza a calentar el sol”, detalló.

Temas Cristofer Brito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los fuertes vientos provocaron la caída de ramas y cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Los fuertes vientos provocaron la caída de ramas y cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Por fuertes vientos, hubo cortes de electricidad en varias localidades de Tucumán

Por fuertes vientos, hubo cortes de electricidad en varias localidades de Tucumán

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Lo más popular
Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
1

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
2

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer
3

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
4

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
5

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva
6

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

Más Noticias
Por fuertes vientos, hubo cortes de electricidad en varias localidades de Tucumán

Por fuertes vientos, hubo cortes de electricidad en varias localidades de Tucumán

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Comentarios