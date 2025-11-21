Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

La tormenta que sorprendió a los tucumanos durante la madrugada dejó árboles caídos, cortes de luz, calles anegadas y registros que impactaron en toda la provincia. Para entender qué ocurrió, Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el aeropuerto Benjamín Matienzo, explicó a LA GACETA los motivos del fenómeno que alcanzó ráfagas de hasta 100 km/h, muy por encima de lo habitual para Tucumán.