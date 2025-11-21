Los fuertes vientos provocaron la caída de ramas y cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

Las fuertes ráfagas de vientos que se registraron esta madrugada provocaron la caída de árboles y cortes de luz en diferentes puntos de la provincia. Hasta el momento no se informaron sobre heridos ni evacuados.
Si bien el pronóstico del tiempo auguraba tormentas durante la noche del jueves, pasadas las 3 de la mañana comenzaron a soplar ráfagas que habrían superado los 70 km/h.
Estas inclemencias del tiempo dañaron al menos una decena de árboles en la capital y otros tantos en el Gran San Miguel de Tucumán y en Yerba Buena, de acuerdo con lo informado desde la Municipalidad y desde Defensa Civil.
Desde muy temprano, diferentes equipos de operarios trabajaron en el corte de ramas y en la extracción de los restos de los árboles que quedaron sobre las calles de la ciudad.
Se espera que antes del mediodía las tareas de limpieza concluyan y permitan restablecer el tránsito vehicular con normalidad.