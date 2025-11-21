Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

En el último tramo del fin de semana extra largo, el lunes 24, el país estará bajo cielos poco nubosos y altas presiones en la mayoría de sus regiones. El NOA, Cuyo, el norte de la Patagonia y el extremo sur de la región Pampeana alcanzarán registros en torno a los 35°, destacando a Neuquén, Mendoza, Santa Rosa, San Antonio Oeste, Viedma y San Juan con picos superiores a los 37°.