SociedadClima y ecología

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Rige una alerta amarilla debido al temporal que trae lluvias intensas y las ráfagas que superan los 70km/h.

Hace 1 Hs

En la previa al fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas en cinco provincias, entre las que se encuentra Tucumán. Además, en algunos sectores del país, las condiciones climáticas sufrirán una modificación radical durante la mañana de este viernes. ¿Qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

En su sitio web, el organismo nacional detalla que todo Tucumán, el oeste de Salta, el norte de Córdoba, Chaco y Formosa se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

¿Qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana largo?

Durante el sábado y domingo, las zonas más calurosas serán Cuyo, Córdoba, el sur de la región Pampeana y el norte patagónico. El flujo de viento norte permitirá temperaturas iguales o superiores a los 30°. En contraste, el Litoral y la provincia de Buenos Aires experimentará valores templados, por debajo de ese umbral.

En el último tramo del fin de semana extra largo, el lunes 24, el país estará bajo cielos poco nubosos y altas presiones en la mayoría de sus regiones. El NOA, Cuyo, el norte de la Patagonia y el extremo sur de la región Pampeana alcanzarán registros en torno a los 35°, destacando a Neuquén, Mendoza, Santa Rosa, San Antonio Oeste, Viedma y San Juan con picos superiores a los 37°.

En algunas zonas del oeste de Cuyo y del NOA, así como el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, incrementará la probabilidad de tormentas aisladas hacia el cierre de la jornada. En cambio, en el AMBA, el lunes representará el punto más cálido del fin de semana largo, con temperaturas en torno a los 28°.

