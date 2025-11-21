Secciones
Tras la tormenta, algunas zonas de Yerba Buena siguen sin luz y el municipio trabaja a contrarreloj

“Fue una madrugada muy intensa, pero logramos evitar daños mayores”, dijo Pablo Quiroga, secretario de Ambiente.

Hace 1 Hs

Como sucedió en San Miguel de Tucumán y en otras ciudades de la provincia, la madrugada en Yerba Buena también estuvo marcada por la caída de árboles, cortes de luz y el despliegue de un amplio operativo municipal para atender los daños que dejó la fuerte tormenta. Desde las tres de la mañana, la Guardia Urbana comenzó a recibir los primeros avisos de árboles desplomados, especialmente en el sector sur, según confirmó el secretario de Ambiente, Pablo Quiroga, a LA GACETA.

“Fue una madrugada muy intensa para nosotros en Yerba Buena. Desde las tres ya estábamos trabajando, porque comenzaron a darse los primeros reportes de árboles caídos”, explicó.  Si bien en toda la ciudad hubo desprendimiento de ramas menores, los mayores inconvenientes se registraron con tres ejemplares de gran porte: dos tarcos y un liquidámbar. Uno de ellos cayó en la intersección de avenida Aconquija y Moreno, frente al edificio municipal; los otros dos, en Paraguay al 400 y Cariola al 500.

Cortes de luz y servicios interrumpidos

El desplome de árboles y ramas provocó también desprendimiento de cables y daños en infraestructura de servicios. “Hay sectores de Yerba Buena sin energía eléctrica. EDET ya fue notificada y está trabajando, al igual que las empresas de internet y televisión por cable”, detalló el funcionario.

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Colocaciones de telefonía también quedaron dañadas y son retiradas o aseguradas mientras se espera la intervención de las compañías responsables. La Dirección de Defensa Civil municipal se encuentra señalizando los sectores donde persisten riesgos.



“Fue casi milagroso”: un árbol cayó sobre una gruta y no la dañó

Uno de los momentos más llamativos de la madrugada ocurrió frente a la municipalidad, donde un tarco de gran porte -“aproximadamente dos toneladas de biomasa aérea”- cayó sobre la gruta que se encuentra junto al edificio. “No rompió absolutamente nada. La gruta está intacta, es realmente sorprendente”, describió Quiroga.

Gestión del arbolado urbano y programa de reemplazo

El secretario destacó que Yerba Buena es uno de los pocos municipios del país que cuenta con un censo completo de arbolado, herramienta que permitió mejorar la gestión y priorizar ejemplares en mal estado sanitario.

“En lo que va de la gestión ya se plantaron 8.000 árboles nuevos. Y en los últimos años se redujo significativamente la cantidad de árboles que se desploman, algo que antes era recurrente”, afirmó.

Agregó además que los tarcos -dos de los ejemplares caídos- son una especie nativa, pero que suele presentar problemas cuando interactúa con infraestructura urbana como pavimento y servicios subterráneos.

Los árboles caídos ya fueron reemplazados: “Para nosotros, la infraestructura verde es fundamental, por eso los ejemplares perdidos ya fueron replantados”.

Limpieza y tareas que continúan

Durante la madrugada se relevó la situación en todos los barrios y queda un 10% de trabajos menores, principalmente retiro de ramas y limpieza de sectores donde el viento arrastró residuos verdes. “Seguimos trabajando para normalizar todo lo antes posible”, cerró Quiroga.

