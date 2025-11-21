Tras la tormenta, algunas zonas de Yerba Buena siguen sin luz y el municipio trabaja a contrarreloj

Como sucedió en San Miguel de Tucumán y en otras ciudades de la provincia, la madrugada en Yerba Buena también estuvo marcada por la caída de árboles, cortes de luz y el despliegue de un amplio operativo municipal para atender los daños que dejó la fuerte tormenta. Desde las tres de la mañana, la Guardia Urbana comenzó a recibir los primeros avisos de árboles desplomados, especialmente en el sector sur, según confirmó el secretario de Ambiente, Pablo Quiroga, a LA GACETA.