Por fuertes vientos, hubo cortes de electricidad en varias localidades de Tucumán

Las fuertes ráfagas de viento que azotaron Tucumán durante la madrugada causaron importantes interrupciones en el suministro eléctrico, según informó EDET. Los vientos, que en algunos casos superaron los 70 km/h, provocaron la caída de árboles, postes y ramas sobre el tendido eléctrico, además de daños por descargas atmosféricas.
Si bien las zonas urbanas de Lules, Famaillá, Monteros, Yerba Buena, Leales, Lamadrid y Aguilares resultaron afectadas, la mayor parte de los daños se concentró en las áreas rurales del este y sur de la provincia.
"Todos los equipos técnicos y operativos, tanto propios como de terceros, están trabajando intensamente para restablecer el servicio en el menor tiempo posible", aseguró la empresa distribuidora en un comunicado.
EDET solicitó a los usuarios que extremen las precauciones y den aviso ante cualquier situación de peligro que detecten, manteniéndose alejados de las instalaciones eléctricas hasta la llegada del personal especializado.