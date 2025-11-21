Secciones
Por qué Rosario Central fue campeón de la Liga 2025: la AFA lo reconoció por liderar toda la temporada

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional oficializó al "Canalla" como Campeón de la Liga 2025 por ser el equipo con más puntos en la tabla anual.

Hace 1 Hs

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó de manera oficial que Rosario Central es el Campeón de la Liga 2025, un título que surge directamente de su liderazgo en la tabla anual. La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo, en una reunión encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y Francisco Duarte, donde se restituyó la figura del campeón anual como premio a la regularidad.

El motivo central: ser el mejor del año

La resolución se basa en un criterio único: el equipo que más puntos sume a lo largo del año será Campeón de Liga. La medida fue aprobada por unanimidad y, bajo este nuevo formato, Rosario Central se impuso con claridad.

El equipo dirigido por Ariel Holan terminó la temporada con 66 puntos, cuatro más que Boca. Fue líder de la Zona B tanto en el Apertura como en el Clausura y mantuvo un rendimiento sostenido durante todo el año. Desde la dirigencia, Gonzalo Belloso destacó que el Canalla fue primero “desde la primera fecha hasta la última”, que “hizo más puntos que nadie” y que apenas “perdió dos partidos en todo el año”.

Una coronación histórica y ampliamente celebrada

La entrega del reconocimiento se realizó en un encuentro trascendental en Buenos Aires, al que asistió una numerosa delegación auriazul. Estuvieron presentes Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el técnico Ariel Holan, el capitán Jorge Broun y la máxima figura del club, Ángel Di María.

Belloso afirmó que estaban “muy felices y orgullosos”, y subrayó que era “una copa que faltaba” y que el fútbol argentino necesitaba recuperar el valor del campeón anual. Broun, por su parte, remarcó que después de la temporada realizada, “era injusto no tener un premio, una estrella”. Holan agradeció la resolución y aseguró que el reconocimiento “sumará una estrella para el club” y ordenará las competencias futuras. Tanto el plantel como el cuerpo técnico señalaron su gratitud hacia Tapia, Toviggino y el Comité.

La primera estrella de Di María en Central

La coronación también tiene un valor simbólico especial para Ángel Di María, quien suma así su primera estrella con Rosario Central y en el fútbol argentino. “Muy feliz, muy contento”, fue su breve declaración tras recibir el trofeo.

Lo que viene en 2026

Como Campeón de la Liga, Rosario Central quedó automáticamente clasificado a la Supercopa Internacional. También participará del nuevo triangular del Campeón del Año, junto a Platense (campeón del Apertura) y el campeón del Clausura, a definirse el 13 de diciembre.

La distinción consagra un año de esfuerzo y consistencia. Como resumió Broun, “esto es el esfuerzo de todo un año, del aguante de nuestra gente y de la familia de cada uno”. Rosario Central fue campeón porque fue el mejor desde el primer día hasta el último.

