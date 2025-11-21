Por qué Rosario Central fue campeón de la Liga 2025: la AFA lo reconoció por liderar toda la temporada

El equipo dirigido por Ariel Holan terminó la temporada con 66 puntos, cuatro más que Boca. Fue líder de la Zona B tanto en el Apertura como en el Clausura y mantuvo un rendimiento sostenido durante todo el año. Desde la dirigencia, Gonzalo Belloso destacó que el Canalla fue primero “desde la primera fecha hasta la última”, que “hizo más puntos que nadie” y que apenas “perdió dos partidos en todo el año”.